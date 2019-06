Nordex-Calls mit 67%-Chance bei Kurserholung auf 13,20€

Obwohl die Aktie des zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen zählenden Konzerns Nordex (ISIN: DE000A0D6554) allein im Verlauf des vergangenen Monats mehr als 9 Prozent ihres Wertes eingebüßt hat, befindet sich der Aktienkurs auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch mit 28 Prozent im Plus. Die Nachricht des Unternehmens, dass NaturEner USA die Nordex Group mit dem Service ihrer Windparks mit einem Volumen von 400 MW beauftragt hatte, könnte durchaus dazu beitragen, dass sich die Aktie von den jüngsten Kursrückgängen wieder etwas erholen könnte.

Wenn sich die von der Mehrheit der Experten zum Verkauf empfohlene Nordex-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 13,20 Euro erholen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 14.6.19), dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 12,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 12,50 Euro, Bewertungstag 18.9.19, BV 1, ISIN: DE000HX8B7Q3, wurde beim Nordex-Kurs von 12,32 Euro mit 0,86 – 0,88 Euro gehandelt.

Wenn die Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 13,20 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,22 Euro (+39 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 11,5008 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,5008 Euro, BV 1, ISIN: DE000PZ61T49, wurde beim Aktienkurs von 12,32 Euro mit 0,98 – 1,02 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Nordex-Aktie auf 13,20 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Nordex-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,70 Euro (+67 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 10,59 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 10,59 Euro, BV 1, ISIN: DE000UY2G2W4, wurde beim Aktienkurs von 12,32 Euro mit 1,91 – 1,95 Euro quotiert..

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 13,20 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,61 Euro (+34 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek