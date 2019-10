Nordex-Calls mit 53%-Chance bei Kursanstieg auf 11,50€

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktien von Erzeugern von Windenergieanlagen befanden sich im vergangenen Sommer stark unter Druck. So verlor beispielsweise die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) wegen negativer Analysteneinschätzungen und dem Druck auf die Margen innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 5.7.19 bis zum 3.9.19 mit ihrem Absturz von 14,95 auf bis zu 8,55 Euro 43 Prozent ihres Wertes. Danach stabilisierte sich der Aktienkurs und konnte am 20.9.19 sogar wieder kurzfristig die Marke von 11 Euro überwinden. Die Nachricht über ein Übernahmeangebot des spanischen Großaktionärs Acciona verhalf der Nordex Aktie im frühen Handel des 8.10.19 zu einem Kurssprung von bis zu 9 Prozent.

Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das Niveau von Ende Juli 2019 im Bereich von 11,50 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 10 Euro, Bewertungstag 18.12.19, BV 1, ISIN: DE000HX12B58, wurde beim Nordex-Kurs von 10,68 Euro mit 1,22 – 1,26 Euro gehandelt.

Wenn die Nordex-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 11,50 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,68 Euro (+33 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,7642 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,7642 Euro, BV 1, ISIN: DE000MC3U9U7, wurde beim Aktienkurs von 10,68 Euro mit 1,11 – 1,14 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Nordex-Aktie auf 11,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Nordex-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,74 Euro (+53 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 9,259 Euro

Der Commezbank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,259 Euro, BV 1, ISIN: DE000CU72H32, wurde beim Aktienkurs von 10,68 Euro mit 1,47 – 1,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 11,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,24 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek