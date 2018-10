Nordex-Calls mit 48%-Chance bei Kurserholung auf 9€

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Mit einem Tiefststand von 7 Euro und eine Höchststand von 11,70 Euro glich der Kursverlauf der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) in den vergangenen 12 Monaten einer beeindruckenden Berg- und Talfahrt. Notierte die Aktie des Windenergieanlagenherstellers noch Anfang Juni 2108 oberhalb von 11 Euro, wurde sie am 2.10.18 nach einem mehr als 6-prozentigen Kursrutsch nur mehr knapp oberhalb der Marke von 8 Euro gehandelt. Nach der Nachricht über einen Großauftrag in Finnland und der Heraufstufung der Deutsche Bank von „Verkauf“ auf „Halten“ mit einem Kursziel von 14 Euro, setzte sich die Nordex-Aktie im frühen Handel des 4.10.18 mit Kursgewinnen von mehr als 4 Prozent an die Spitze der TecDAX-Werte.

Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die der Aktie zumindest wieder die Rückeroberung der Marke von 9 Euro zutrauen, (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 1.10.18) könnten eine Investition in Long-Hebelprodukten auf die Nordex-Aktie in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 8,50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 8,50 Euro, Bewertungstag 19.12.18, BV 1, ISIN: DE000HW87045, wurde beim Nordex-Kurs von 8,43 Euro mit 0,54 – 0,56 Euro gehandelt.

Wenn die Nordex-Aktie in spätestens einem Monat auf 9,00 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,76 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,73 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,73 Euro, BV 1, ISIN: DE000MF5EMY4, wurde beim Aktienkurs von 8,43 Euro mit 0,82 – 0,86 Euro quotiert.

Legt der Kurs der Nordex-Aktie auf 9,00 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Nordex-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,27 Euro (+48 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 7,453 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 7,453 Euro, BV 1, ISIN: DE000DD58HT6, wurde beim Aktienkurs von 8,43 Euro mit 1,11 – 1,15 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Nordex-Aktie auf 9,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,54 Euro (+33 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek