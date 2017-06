Nordex: Bald ein Übernahmekandidat?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nach dem Absturz auf das tiefste Kursniveau seit 2014 scheint bei Nordexkein Lichtblick in Sicht. Doch die deutlich gesunkene Bewertung könntedurchaus auch Begehrlichkeiten wecken. Im Juni konnte Nordex endlich malwieder in kurzer Zeit zwei größere Aufträge vermelden, die Bestellungenaus Australien und Frankreich sind volumentechnisch aber keinDurchbruch, sondern eher Brot- und Buttergeschäft – und die Dynamikreicht insgesamt nicht aus, um die Rückkehr auf den Expansionspfad zuschaffen. Davon geht jedenfalls Macquarie in einer aktuellen Analyseaus, weswegen das Kursziel auf nur noch 9 Euro gesenkt wurde.Auch wenn die NordLB zeitgleich mit einer etwas positiveren Einschätzung(und einem Kursziel von 14 Euro) aufwartete, die sich allerdings vorallem auf den Faktor Hoffung, resultierend aus dem CEO-Wechsel, stützt,hat das die Aktie erneut unter Druck gesetzt. Mit dem kräftigen Absackerist der Versuch einer Stabilisierung oberhalb von 11,50 Eurogescheitert, charttechnisch ist die Aktie damit stark angeschlagen.Kurzfristig scheinen weitere Verluste daher nicht ausgeschlossen. Aberein zentrales Manko von Nordex, die hohe Bewertung, wurde mittlerweileausgemerzt. Das Konsens-KGV für 2017 liegt nun bei etwa 15, das istvergleichsweise moderat. Die Kennzahl ist allerdings anfällig fürweitere Enttäuschungen im Kerngeschäft. Aussagekräftiger ist dieKurs-Umsatz-Bewertung, die – nach dem Analystenkonsens – nur noch bei0,33 liegt. Das ist ein sehr attraktives Niveau, sofern mit Hilfe vonSynergien die Profitabilität deutlich verbessert werden könnte.Da in der Branche ein reger Konsolidierungsprozess läuft, in denen sichzuletzt bspw. Siemens und GE mit großen Zukäufen verstärkt haben, könnteNordex perspektivisch durchaus ins Visier geraten. Denn mit der starkenPosition bei Anlagen für windschwächere Regionen und einer gutenAusgangsbasis in Wachstumsmärkten hat das Unternehmen durchausattraktive Assets zu bieten. Dieses Szenario ist allerdingshochspekulativ, darauf setzen sollten vor dem Hintergrund des negativenTrends bei der Aktie nur sehr risikobereite Anleger mit einemantizyklischen Ansatz.