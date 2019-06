Nordex: Aus der Spur

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Kursentwicklung bei Nordex ist derzeit mehr als enttäuschend. Wobeisich viele Anleger über die Schwäche wundern, da derWindturbinen-Hersteller in schöner Regelmäßigkeit neue Aufträge meldenkann.Das galt bislang auch für den Juni. Angefangen hatte die Meldungs-Lagemit einem 94-Megawatt-Projekt in Polen. Nur wenige Tage später konnteNordex einen weiteren Auftrag aus Spanien über 93 MW melden, und selbstdas konnte zuletzt noch getoppt werden. Denn vom französischen VersorgerEngie hat der Windturbinenbauer einen Auftrag über 300 MW für einenWindpark in den USA erhalten.Die Auftragsbücher füllen sich also weiterhin in beachtlichem Tempo.Doch während es an gleicher Stelle im vergangenen Jahr kräftigeAufschläge gab, leidet die Aktie derzeit unter einem klarenKorrekturtrend, der inzwischen sogar droht, Tempo zu gewinnen, falls diederzeitige Unterstützungszone im Bereich von 12,20 Euro nicht haltensollte. Warum diese negative Stimmung, die sich außerdem nur schwer mitdem sicher schwierigen globalen Umfeld erklären ließe, da andere Aktienin ähnlicher Konstellation deutlich besser abschneiden?Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Investoren befürchten, dass derweitere Ausbau von Windkraft in Deutschland (immer noch der wichtigsteMarkt für Nordex) ins Stocken geraten könnte aufgrund neuer politischerWeichenstellungen. Ein anderer Grund könnte natürlich auch darin liegen,dass Nordex trotz einer schon damals sehr positiven Berichtslage zuAuftragseingängen im ersten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutschtwar. Entsprechend könnten Investoren erst einmal abwarten wollen, wiedenn die Q2-Zahlen ausgefallen sind. Letztlich heißt es wohl derzeit,Geduld zu üben und mögliche Käufe aufzuschieben.