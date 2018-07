Nordex: Auftragseingang beflügelt

Der weltweit führenden Anbieter von Windenergieanlagen Nordex hat sich einen Großauftrag aus Brasilien gesichert, die Aktie vollzog am Dienstag sogleich einen deutlichen Kurssprung zur Oberseite. Doch für ein Kaufsignal könnte dies noch zu wenig sein, trotzdem stehen die Chancen hierauf aktuell ganz gut.

Mit einer Gesamtleistung von 595 Megawatt (MW) soll das Unternehmen Nordex für den internationalen Energieversorger Enel Green Power im Bundesstaat Piaui in Brasilien einen Windpark "Lagoa dos Ventos" errichten. Bei dem Auftrag kommen insgesamt 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz, mit einer Leistung von jeweils 3,15 MW bzw. 3 MW. Die Fertigung soll in einem Werk vor Ort erfolgen und der Bau im Oktober 2019 starten. Darüber hinaus soll Nordex für mindestens 2 Jahre die Wartung der Anlagen begleiten. Das Auftragsvolumen kann nur geschätzt werden, das Unternehmen gab keine Details bekannt. Analysten rechnen aber mit einem Gesamtvolumen von schätzungsweise 480 Mio. Euro.

Technisch befindet sich das Wertpapier aktuell an einem wichtigen Scheideweg, knapp über dem aktuellen Tageshoch verläuft nämlich eine mittelfristige Abwärtstrendlinie und grenzte Kursgewinne zuletzt effektiv ein. Seit Ende März macht sich aber eine signifikante Verbesserung im Kursverlauf bemerkbar, die auf einen größeren Boden schließen lässt. Bis zur Aktivierung eines Kaufsignals muss aber noch etwas Überzeugungsarbeit seitens der Käufer geleistet werden, die Chancen hierfür stehen nach aktueller Sicht aber recht gut.

Anleger hieven Papier über EMA 200

Der heutige Kurssprung und Anstieg über den EMA 200 auf Tagesbasis stimmt für weitere Gewinne an das Niveau aus Juni dieses Jahres bei 11,44 Euro zuversichtlich. Darüber könnte sich das Wertpapier von Nordex weiter in Richtung seiner langfristigen Abwärtstrendlinie und 12,00 Euro hochschrauben. Für diesen Fall können Anleger beispielshalber auf das Faktor-Zertifikat Long auf Nordex (WKN VN6AWP) mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0 zurückgreifen. Die dabei zu erreichende Kurschance kann bis zu 80 Prozent betragen, das einem Wert des Faktorzertifikates von rund 0,73 Euro entspräche. Die Haltedauer wird hierbei auf nur wenige Tage angesetzt, sobald das Niveau von 10,85 Euro bei Basiswert überwunden wurde.

Solange dieses Niveau aber nicht mindestens per Tagesschlusskurs überwunden wurde, müssen kurzfristige Rücksetzer zurück in den Bereich von 9,80 Euro zwingend einkalkuliert werden. Dann aber dürfte sich Nordex kurzfristig sogar noch in den Bereich von 9,50 Euro absetzen können, bevor Käufer wieder zugreifen und für eine Stabilisierung der Akte sorgen. Unterhalb der Marke von 8,15 Euro wird eine Long-Strategie vorerst hinfällig.

Nordex (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Nordex Strategie für steigende Kurse WKN: VN6AWP

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,39 - 0,41 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,00 Euro

Basiswert: Nordex



akt. Kurs Basiswert: 10,30 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 12,00 Euro Faktor: 3,0

Kurschance: + 80 Prozent Vontobel Zertifikate

