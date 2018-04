Nordex – mit Ansage und dubiosem Hintergrund

Am Mittwochabend in der Finanzmarktrunde mit Daniel, Benjamin und Egmond, die das Team von Feingold Research jede Woche mittwochabends um 18 Uhr abhält, hatten wir die Aktie von Nordex ganz explizit und gegen alle Trends zum Kauf empfohlen. Anleger kaufen die Discounter DM4VC3 (etwas defensiver) und VL4VKQ. Gleichsam haben wir die Aktien der Deutschen Bank und von Borussia Dortmund zum Kauf empfohlen. Hintergrund bei Nordex: der Bruder von Susanne Klatten war beim Mecklenburg Vorpommerischen Windkraftanlagenbauer eingestiegen.

Diese Meldung ereilte die Märkte am Mittwoch, schon am Tag zuvor hatten wir bei Feingold Research auch auf Nordex hingewiesen, da primär aufgrund einer für uns guten charttechnisch Situation. Am Donnerstag nun schießt die Aktie um zehn Prozent nach oben und alle die bei der Finanzmarktrunde dabei waren, können jubeln. Ein großes Geschmäckle bleibt allerdings: Mittwoch gibt es die Meldung, dass Jan Klatten seine Anteile merklich aufstockt, Donnerstag meldet Nordex, dass man im ersten Quartal eine deutlich bessere Auftragslage zu verzeichnen hat. Wir lassen das einfach mal so stehen und jeden selbst überlegen, ob der zeitliche Zusammenhang beider Meldung reiner Zufall ist und Jan Klatten einfach aufgrund eines verdammt guten Instinktes schon vorher in die Aktie eingestiegen war.

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX SARTORIUS AG VZO O.N. 111,7 -1,41 1,23 25,53 CANCOM SE O.N. 84,85 -4,82 1,19 28,35 SMA SOLAR TECHNOL.AG 46,18 0,522 1,126 21,864 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 110,25 -0,36 1,11 13,84 NEMETSCHEK SE O.N. 87,8 0 1,11 18,36 AIXTRON SE NA O.N. 14,625 -4,161 1,101 28,726 TAG IMMOBILIEN AG 16,95 0,833 1,095 13,602 ADIDAS AG NA O.N. 197,8 1,28 1,09 8,05 K+S AG NA O.N. 23,27 -0,3 1,08 7,504 RHEINMETALL AG 113,8 -1,34 1,07 14,11

Name Kurs %Änd. RSL DIX DIALOG SEMICOND. LS-,10 18,31 -1,612 0,62 -43,929 AUMANN AG 50 -1,96 0,73 -24,72 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 11,168 0,054 0,772 -23,575 SLM SOLUTIONS GRP AG 31,5 0,318 0,798 -16,889 DUERR AG O.N. 84,74 -1,58 0,8 -18,81 COMPUGROUP MED.SE O.N. 41,26 -2,643 0,813 -18,014 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 19,34 -5,01 0,814 -7,19 OSRAM LICHT AG NA O.N. 56,28 -2,97 0,82 -18,3 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 123,2 -1,44 0,82 -15,05 COMMERZBANK AG 10,256 -1,252 0,836 -12,485