Nordex - Alle Zeichen stehen auf Abverkauf!

Symbol:ISIN: DE000A0D6554Nordex zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Windenergieanlagen. Die Green-Tech-Aktien hinken an der Börse generell gerade etwas hinterher. Nordex kommt aufgrund anhaltender Margenprobleme weiter nicht in die Gänge. Die Aktie befindet sich bereits seit längerer Zeit im Abwärtstrend. Ausbruchsversuche über den EMA-50 scheiterten immer wieder. Aktuell hat die Aktie unter dem EMA-20 eine Base ausgebildet.Solange das Tempo bei der Genehmigung neuer Anlagen nicht massiv erhöht wird, dürfte das Erreichen der Klimaziele in weitere Ferne rücken. Genehmigungen dauern oft bis zu sechs Jahre oder länger, falls diese überhaupt erteilt werden. Das politische und rechtliche Umfeld, dürfte die Geschäfte von Nordex auch weiterhin fest im Griff haben. Wenn die Bären ihre Chance nutzen, und das Nordex-Papier die Base nach unten verlässt, könnte die Aktie des Windkraftunternehmens die 10 Euro-Marke ins Visier nehmen.Wenn die Aktie die Unterstützung nach unten durchbricht, könnte die Eröffnung einer Short-Position aussichtsreich sein. Die Absicherung ließe sich eng oberhalb des EMA-20 vornehmen.Meine Meinung zu Nordex ist bärischAutor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in NDX1abrufen können.Analyse erstellt im Auftrag von