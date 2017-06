Nordex: Akut gefährdet

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex nähert sich wieder den Tiefständen aus dem Februar,damit ist die Bodenbildung akut gefährdet. Analysten zeigten sichzuletzt skeptisch in Bezug auf das Entwicklungspotenzial desUnternehmens, und ein Faktor stimmt in der Tat besonders bedenklich.Nachdem Nordex die Wachstumsziele für 2017 und 2018 kassieren musste,lieferte der Bericht zum ersten Quartal einen weiteren Beleg deraktuellen Probleme: Mit 333,3 Mio. Euro lag der Auftragseingang zwischenJanuar und März um satte 38,4 Prozent unter dem Vorjahr. Und seit demBericht, der am 11. Mai erschienen war, hat das Unternehmen keineneinzigen richtig großen Auftrag vermeldet – in erfolgreicheren Zeitenkamen diese zeitweise im Wochentakt.Das verdeutlicht die aktuellen Schwierigkeiten, die Analysten zuletzterneut zu pessimistischen Statements veranlasst haben. Barclays und HSBChaben die Aktie trotz des stark reduzierten Kursniveaus als Verkaufeingestuft. Kritisiert wurde vor allem die Positionierung von Nordex ineiner Branche, die derzeit gemäß HSBC durch einen zunehmendenPreiswettbewerb geprägt sei. Da Nordex weder Markt- noch Kostenführersei, könnte das Unternehmen aus Sicht von Barclays in einer schwierigenMittellage festhängen. Genau das sollte durch den Zusammenschluss mitAcciona Windpower eigentlich verhindert werden. Bislang sind dieversprochenen positiven Effekte, insbesondere das starke Wachstum inSchwellenländern, aber weitgehend ausgeblieben. Die größte Hoffnung fürdie Aktionäre bleibt im Moment, dass das neue Management die wichtigstenSchwachstellen des Modells identifiziert und zügig abstellt. Auf demreduzierten Kursniveau bietet sich durchaus eine antizyklischeSpekulation darauf an, dass Nordex in den nächsten Monaten versucht,zurück in die Offensive zu kommen. Begleitet werden sollte das aber voneinem engen Stop-Loss unter dem Februar-Tief bei 12,41 Euro.