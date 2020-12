Nordex-Aktie: Das sorgt für gute Stimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Spätestens seit Fridays for Future kann die Politik das Verlangen der Bevölkerung nach sauberer Energieerzeugung nicht mehr einfach ignorieren. Vor allem in der EU zeichnet sich ab, dass das Thema in den kommenden Jahren nur noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Erst kürzlich wurden neue, ambitionierte Ziele für das Jahr 2030 festgelegt.

Bis dahin soll der Ausstoß an CO2 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent statt zuvor 40 Prozent gesenkt werden. Um dieses hohe Ziel zu erreichen, müssen die Mitgliedsstaaten noch einmal deutlich nachjustieren. Auch in Deutschland wird mit neuen Beschlüssen gerechnet.

Erste Erfolge konnten politisch bereits erreicht werden und die auf Bundesebene amtierende Regierungskoalition aus SPD und CDU beschloss unlängst bereits ein Maßnahmenpaket für umweltverträglichere Energieerzeugung. Schon jetzt nimmt Deutschland eine Vorreiterstellung ein und produziert etwa die Hälfte seiner Energie aus erneuerbaren Quellen.

Für den Windanlagenbauer Nordex sind das natürlich hervorragende Nachrichten. Aufgrund der politischen Vorgaben ist es kaum vorstellbar, dass die Nachfrage nach Windrädern in den kommenden Jahren nachgeben wird. Stattdessen dürfte sie mit einiger Wahrscheinlichkeit noch weiter in die Höhe schnellen. Wenig überraschend sorgt das bei den Anlegern für beste Laune.

Schon seit Längerem befindet die Nordex-Aktie sich in einem Kursrausch, der nun noch einmal an Tempo aufnahm. Aufgrund der aussichtsreichen Nachrichtenlage konnte der Titel sich am Dienstag um mehr als 5,6 Prozent verbessern und mit 20,48 Euro mal eben den höchsten Stand der vergangenen drei Jahre erreichen. Hier muss noch lange nicht Schluss sein.

Die Erwartungen an die Zukunft von Nordex sind jetzt so hoch wie selten zuvor. Das ist auf der einen Seite erfreulich, da die Aktienkurse sich dadurch enorm steigern können. Andererseits schwingt die Gefahr von großen Enttäuschungen mit, sollten in den Quartalszahlen die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden können. Noch dazu sind jetzt Gewinnmitnahmen quasi jeden Tag ein nicht zu unterschätzendes Risiko.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.