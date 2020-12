Nordex Aktie: Das sieht richtig gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat im November noch einmal deutlich an Wert hinzugewonnen. Im Oktober endete auf Höhe der 50-Tage-Linie (EMA50) eine Gegenbewegung. Sie war der Ausgangspunkt der nachfolgenden Aufwärtswelle. Der freundliche Gesamtmarkt, die Aussicht auf eine baldige Impfstoffzulassung und positive Analysteneinschätzungen trieben den Kurs an. So hatte die britische Investmentbank HSBC eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel deutlich von 16,80 Euro auf 22 Euro erhöht.

Dieser Marke hat sich die Aktie in den letzten Tagen immer weiter angenähert, am Dienstag wurde im Tagesverlauf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 20,38 Euro markiert. Nun wird es darum gehen, die 20-Euro-Marke auch nachhaltig zu durchbrechen. Das nächste charttechnische Kursziel läge dann im Bereich von 28 Euro. Auf der Unterseite sollte man die 50-Tage-Linie im Auge behalten, die mit dem Kurs ansteigt und momentan bei 15,58 Euro verläuft.

Der Ichimoku-Indikator unterstützt eine weitere Aufwärtsbewegung. Hier befindet sich der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und auch oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke besitzt einen grünen Körper und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen.

Seit Mitte November verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Golden Cross gebildet, das bullisch zu werten ist. Außerdem liegt die verzögerte Linie oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Demzufolge gibt es ausschließlich bullische Signale.





