Nordex-Aktie im Rallye-Modus

Dass der DAX gestern ein neues Jahreshoch markiert hat, ist ohne Zweifel ein Erfolg. Für die Aktionäre des Windanlagenbauers Nordex gehören solche Meldungen allerdings längst zum Alltag. Seit dem Jahreswechsel ist die SDAX-und TecDAX-notierte Windenergieaktie um über 70 Prozent gestiegen. Nebeneinem weiteren neuen Jahreshoch wurde gestern der höchste Stand seit Mai 2017markiert. Während der DAX gerade mit seiner 200-Tage-Linie kämpft, liegt dieNordex Aktie dank der anhaltenden Rallye bereits 40 Prozent über diesem vielbeachteten gleitenden Durchschnitt.

Die Gründe für die überdurchschnittlich starke Performance dürften ein Mix ausguten Unternehmensnachrichten, positiven Analystenkommentaren und dersteigenden Nachfrage durch die Trendfolger am Aktienmarkt sein. Je besser sichdie Aktie entwickelt, desto mehr Investoren werden auf den Hamburger Konzernaufmerksam. In den vergangenen Jahren war das Interesse noch eher gering. Vondem Ende 2015 erreichten Allzeithoch war der Kurs im Tief um 80 Prozentgefallen. Nun also der Turnaround, was die Aktie für viele Trader wiederinteressant macht.

Relative Stärke als Einstiegskriterium Schon seit Anfang März ist Jörg Eickhoff („eicki“) bei Nordex über sein wikifolio „Deutsche Momentum-Aktien“ investiert. In diesem kurzen Zeitraum stieg die Aktie des Windturbinenbauers um 17 Prozent und ist damit zum Schwergewicht des Musterdepots (gut 11 Prozent Depotanteil) aufgestiegen. Der Diplom-Kaufmann setzt hier eine „Relative Stärke“-Strategie um, womit die Aufnahme von Nordex selbsterklärend ist. Dass er bei dem Highflyer nicht schon früher zugeschlagen hat und auch jetzt neben vier Aktien noch fast 60 Prozent Liquidität hält, dürfte an einem speziellen „Marktfilter“ oder aber der persönlichen Einschätzung des Traders zum Gesamtmarkt liegen. Jedenfalls war er zwischen August und Februar die meiste Zeit gar nicht an den Aktienmärkten investiert. Dadurch konnten während der Crash-Phase größere Drawdowns (bislang maximal 22 Prozent) vermieden werden. Das wikifolio nähert sich nun auch wieder den Allzeithochs. Das Kursplus seit dem Start im Juni 2013 beträgt 112 Prozent.

Im wikifolio „Haussi Value“ von Emanuel Hauss („Haussi“) ist die Nordex-Aktie ebenfalls mit rund 11 Prozent vertreten. In dem voll investierten und aus derzeit zwölf Aktien bestehenden Portfolio reicht das immerhin für Rang drei. Gekauft hat der Trader den Titel bereits im Frühjahr 2018 zu Kursen von durchschnittlich 9,41 Euro. Heute kostet ein Anteilsschein über 13 Euro, was ein Plus von fast 40 Prozent bedeutet. Die jüngsten Nachrichten nahm Hauss erfreut zur Kenntnis: „Die Nordex-Aktien befinden sich dank starker Auftragseingänge weiterhin im Höhenflug, zuletzt beflügelte ein Großauftrag aus Griechenland mit einem Gesamtvolumen von 108 Megawatt den Kurs! Nordex hat erst im vergangen Sommer ein Vertriebsbüro in Griechenland eröffnet! Die neuen Turbinengenerationen erfreuen sich am Markt großer Beliebtheit und dürften den Kurs weiter steigen lassen.“

Das seit dem Herbst 2013 aktive wikifolio weist aktuell eine Performance von 97

Prozent aus, während der Maximalverlust auf 27 Prozent begrenzt werden konnte.

Das alles gelang mit einer langfristig ausgerichteten Kombination aus einem

klassischen Value-Ansatz und einer Dividendenstrategie.

Die 10 SDAX-Aktien mit den meisten Trades (12.03.2019 - 19.03.2019)

