Nordex-Aktie (Monatschart): Der nächste Schritt - Chartanalyse

Düsseldorf ( www.aktiencheck.de ) - Nordex-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Der zuletzt beschriebene Bodenbildungsprozess der Nordex-Aktie nehme weiter Form an. Nach dem "bullish engulfing" vom April liefere der Bruch des steilen Baissetrends seit Oktober 2016 (akt. bei 9,20 EUR) den Bullen ein weiteres Argument an die Hand. Für vielversprechend würden die Analysten zudem die aktuelle Indikatorenkonstellation halten. So würden sowohl die Relative Stärke nach Levy als auch der MACD auf historisch niedrigen Niveaus deutliche Stabilisierungstendenzen zeigen. Auf Wochenbasis seien die beiden Trendfolger bereits einen Schritt weiter und seien eindeutig freundlich zu interpretieren.Die nächste Anlaufmarke definiere nun das Hoch vom Januar bei 11,70 EUR, dessen Überwinden für den Abschluss eines großen Doppelbodens sorgen würde. Eine erfolgreiche untere Umkehr käme einem endgültigen Befreiungsschlag gleich. Schließlich halte die beschriebene Trendwendeformation ein Anschlusspotenzial von knapp 5 EUR bereit, sodass im Erfolgsfall selbst der flache Abwärtstrend seit Ende 2015 (akt. bei 18,56 EUR) wieder in Schlagdistanz rücken würde. Um das Ziel "große Bodenbildung" nicht zu gefährden, gilt es indes das oben genannte steilere Pendant nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 28.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,585 EUR +2,27% (28.05.2018, 09:23)Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:10,595 EUR +2,09% (28.05.2018, 09:37)ISIN Nordex-Aktie:DE000A0D6554WKN Nordex-Aktie:A0D655Ticker-Symbol Nordex-Aktie:NDX1Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:NRDXFSektor:EnergieDie Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 23 GW Windenergieleistung in über 25 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von knapp EUR 3,1 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 5.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA und Indien. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 1,5- bis 4,8-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.05.2018/ac/a/t)