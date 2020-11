Nordex Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie setzt ihre beeindruckende Kursrallye fort und stürmt von einem Hoch zum nächsten. Im November hat die Aufwärtsdynamik noch einmal zugenommen und am Dienstag zum Anstieg auf ein neues 3-Jahres-Hoch bei 20,22 Euro geführt. Dem Anteilsschein kommt dabei der in der Corona-Krise geschärfte Fokus auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien entgegen. Zuletzt haben zwei Analystenstudien den Kurs beflügelt. In der vergangenen Woche gab es eine positive Einschätzung des Bankhauses Metzler, nun folgte die Kaufempfehlung der britischen Investmentbank HSBC. Das Kursziel wurde von 16,80 auf 22,00 Euro angehoben. Das Chartbild ist bullisch einzuschätzen, da die Aktie oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt. Hieraus folgt ein Kaufsignal.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie inzwischen mit mehr als 58 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine starke Overperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2001 erzielten Renditen) bei 7,05 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also wieder deutlich nach unten gehen und die Rendite am Ende des Jahres über 50 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Dies führt zu einem Verkaufssignal.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex?

Was sagen die Analysten zu Nordex?





Geht es nach den covernden Analysten, liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 18,66 Euro und damit knapp unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt trotzdem bullisch aus. Momentan beschäftigen sich 12 Analysten mit der Aktie, von denen 7 mit Buy, 4 mit Hold und einer mit Underweight votieren. Trotz des inzwischen erreichten Kursniveaus führt dies zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die Nordex-Aktie 2 von 3 Punkten und ist damit leicht bullisch einzuschätzen. Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und lässt die Gewinne laufen. Selbst ein Nachkauf bzw. Neueinstieg könnte sich noch lohnen.





