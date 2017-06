Nordex: Absturz gerechtfertigt oder Einstieg mit starker Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex ist am Mittwoch auf den Tiefststand seit 2014 abgerutscht. Diesen Absturz hatte die Investmentbank Maquarie verursacht, die am Mittwoch mit einer neuen Analystenschätzung, die auf einem enttäuschenden Auftragseingang für 2017 beruhte, auf sie aufmerksam machte. Das erste Halbjahr ist nicht einmal vorbei und noch am 30. Mai hatte der Vorstand das Jahresziel für 2017 bestätigt. Die Prognose basiert bereits auf einem Umsatzrückgang auf 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro; also hat der Analyst keine neuen Erkenntnisse geliefert und diese Zahlen waren eigentlich bereits eingepreist, denn die Aktie hat sich immerhin seit Jahresbeginn etwa halbiert. Jetzt stellt sich die Frage, ob dieser Kursabschlag nicht reichlich überzogen war und es eine starke Trading-Chance gibt. Immerhin liegt im Bereich um 10,00 Euro nicht nur eine Unterstützung aus dem Jahr 2014, sondern 10,00 Euro sind sicher auch eine psychologische Marke, die die Unterstützung verstärken könnte. Mit dem richtigen Einstiegskurs könnte man vielleicht einen sehr erfolgreichen Trade mit einem starken Hebel hinbekommen. Wo wir diesen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.





