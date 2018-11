Nordex: Abgeschrieben?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Was für eine Enttäuschung. Nach den jüngsten Jubelmeldungen zumAuftragseingang lieferte der Windturbinen-Bauer Nordex einQuartalsergebnis, das es nahezu an allem Positiven fehlen ließ. DieStrafe in der Aktie folgte prompt. Bis zur Vorlage der Q3- bzw.9-Monats-Zahlen in dieser Woche hatte die Aktie von Nordex innerhalb vonnur vier Wochen knapp 25% zulegen können.Der Grund lag natürlich in den auf den ersten Blick starken Zahlen zuden Auftragseingängen, die Nordex für das zurückliegende Quartal vorabmeldete. Kein Wunder, dass viele auch auf eine ordentlicheQuartalsbilanz und einen optimistischen Ausblick spekulierten. Dochdiese Spekulation wurde auf breiter Front enttäuscht. Zwar konnte dasdritte Quartal wie erwartet mit einem deutlichen Sprung bei Umsatz undEBITDA gegenüber den beiden Vorquartalen aufwarten. So stiegen dieErlöse in Q3 gegenüber dem Vorquartal immerhin um stattliche fast 74%auf knapp 816 Millionen Euro.Beim EBITDA wurde im berichteten Zeitraum ein Wert von 33 Millionen Euronach nur 18,4 Millionen Euro im zweiten Quartal gemeldet. Das hierallerdings doch einiges im Argen liegt, zeigte dann der konkrete Blickauf die Auftragseingänge speziell bei den Turbinen. Denn nach 1.008 MWim ersten Quartal und 794 MW im zweiten verbuchte Nordex tatsächlich nur733 MW im dritten Quartal. Die Differenz zu den bislang gemeldeten 974MW lässt sich auf Basis der Unternehmens-Präsentation aus entsprechendenService-Aufträgen ableiten. Unter dem Strich setzte Nordex in den erstenneun Monaten mit 1,77 Milliarden Euro mehr als 23% weniger um als imVorjahreszeitraum. Das EBITDA verringerte sich sogar um knapp zweiDrittel auf nur noch 71,4 Millionen Euro.Dadurch wurde ein Nettoverlust von 41,8 Millionen Euro nach einem Gewinnvon 27,9 Millionen Euro im Vorjahr ausgewiesen. Das alles wäre wohl nochverkraftbar gewesen, wenn Nordex für das abschließende vierte Quartalbzw. das Gesamtjahr eine etwas optimistischere Stimmung verbreitethätte. Doch weit gefehlt. Zwar bestätigte man die Prognose für einenJahresumsatz zwischen 2,4 bis 2,6 Milliarden Euro und für die operativeMarge von 4 bis 5%. Doch rechnet das Unternehmen jetzt damit, dass dieendgültigen Zahlen eher am unteren Rand der jeweiligen Prognosespannenlanden. Nachdem die Marge in den ersten drei Quartalen 4,1% und zweimal4,0% betragen hatte, ist das eine sehr wahrscheinliche Einschätzung.Und noch mehr: Denn Firmenchef José Luis Blanco erklärte, dass er zwarsein Unternehmen auf dem richtigen Kurs sähe. Doch das nächste Jahr sollweiterhin herausfordernd sein. Bezogen auf die Neuaufträge rechnet erdamit, dass diese letztlich erst in 12 bis 15 Monaten in den Zahlensichtbar werden. Sprich: Das kommende Jahr scheint jetzt schon im bestenFall durchwachsen zu bleiben. Was auch angesichts der bisherigen underwarteten Marktentwicklungen nachvollziehbar ist. Insbesondere inEuropa werden Aufträge für neue Anlagen inzwischen hauptsächlich überAuktionen vergeben.Das ergibt natürlich einen deutlichen Preisdruck, zumal derWindkraftanlagen-Markt als zunehmend gesättigt angesehen wird. Was auchbedeutet, dass die Widerstände in der Bevölkerung gegenüber neuenAnlagen immer weiter zunehmen. Das alles spiegelt sich nun auch in derMarktreaktion wider. Denn nach den Zahlen gab es einen veritablenSell-off, der die Nordex-Aktie faktisch wieder auf den Ausgangspunkt vonAnfang Oktober zurückführt. Ob es auf dem erreichten Niveau im Bereichvon 7,50 /8,00 Euro eine zügige Stabilisierung gibt, bleibt abzuwarten.Wir sehen Nordex nach dem Kurssturz jedenfalls aktuell nicht als Investment.