Nordex – 80 Prozent Kursgewinn in Aussicht gestellt

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex war im Webinar am Montag unser Top-Pick aus der Rubrik Antizyklik. Sie ist für uns quasi der gespiegelte Ölpreis in den nächsten Wochen, dazu wäre ein sogenanntes “Alpha” zwischen Lufthansa und Nordex spannend. Nageln Sie uns fest – Nordex macht das Rennen, wenn der Ölpreis sich stabilisiert oder steigt. Warburg sieht Nordex auch positiv, deshalb sei der Knock-out (CY2A1K ) nochmal ans Herz gelegt ebenso wie Inliner (HW2SR2) und Discountpapier (DM140V). Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Nordex auf “Buy” mit einem Kursziel von 18 Euro festgelegt.

Nach dem jüngst dramatischen Kursrutsch habe er mit dem Windkraftanlagenhersteller gesprochen und festgestellt, dass Nordex auf gutem Weg sei, die diesjährigen Umsatz- und Margenziele zu erreichen, schrieb Analyst Arash Roshan Zamir in einer Studie. Anleger sollten Ruhe bewahren. Die Bewertung sei derzeit auf einem neuen Tiefpunkt und attraktiv. So sehen wir das auch. Blicken wir dazu auf die Relative Stärke am Markt.

Bevorstehende Webinare:

Mittwoch, 28.06, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Montag, 03.07, 18:00 Uhr: CMC Hot Stocks: Heiße Trading-Aktien der Woche – Hier gehts zur Anmeldung…

Die aktuellen Aufzeichnungen:

Euer Egmond - hier

DAX – Partylaune oder Ruhe vor dem Crash? - hier

Finanzmarktrunde - hier

Charts mit Franz-Georg - hier

Bitcoin-Webinar - hier

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Die aktuellen Top-10:

Name Kurs %Änd. RSL EVOTEC AG O.N. 14,3 0,281 1,181 AIXTRON SE NA O.N. 6 1,386 1,152 LUFTHANSA AG VNA O.N. 19,34 0,729 1,136 E.ON SE NA O.N. 8,685 -3,037 1,119 DUERR AG O.N. 104,35 -1,09 1,11 THYSSENKRUPP AG O.N. 25,41 -0,839 1,103 SALZGITTER AG O.N. 36,115 1,461 1,088 COMMERZBANK AG 9,941 4,896 1,083 OSRAM LICHT AG NA O.N. 71,33 -1,6 1,08 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 134,7 -0,19 1,08

Suchen:ZurückWeiter

Tradesignal Online . Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

Die zehn Verlierer:

Name Kurs %Änd. RSL SCHAEFFLER AG INH. VZO 12,505 -12,827 0,822 NORDEX SE O.N. 10,73 0,798 0,836 DT.PFANDBRIEFBK AG 10,675 2,202 0,9 DIALOG SEMICOND. LS-,10 39,015 2 0,918 SUEDZUCKER AG O.N. 18,42 -1,286 0,927 BILFINGER SE O.N. 33,99 -0,541 0,929 HUGO BOSS AG NA O.N. 63,25 -1,43 0,93 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 59,92 -3,03 0,93 EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 28,41 -1,217 0,935 JENOPTIK AG O.N. 23,08 -2,698 0,937

Suchen: