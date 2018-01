Nordex – 200 Prozent Gewinn mit Inline-Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

17 Prozent Puffer nach unten – 24 nach oben. Nicht viel für einen Inliner und natürlich ist diese Kombination hoch riskant. Jedoch ist das Ziel unseres Nordex-Inliners mit WKNnicht unbedingt die volle Rendite von 200 Prozent bei Laufzeit bis Juni. 20 oder 30 schnelle Prozente würden schon reichen. Wann passiert das? Nun, wenn sich die Aktie beruhigt und sie gemütlich Richtung 10 Euro läuft, also genau in die Mitte der beiden Barrieren zwischen 8 und 12 Euro. So sind Inliner auch als Zwischentrade mit Taktik immer mal wieder anzufassen.

Die Finanzmarktrunde – am Mittwoch wieder um 18.00 Uhr – Hier gehts zur Anmeldung…

Ergänzend stellen wir den zweiten Teil des großen Pimco-Jahresausblick vor - hier finden Sie Teil eins.

FRAGE: Wie könnten sich Steuersenkungen oder eine Steuerreform in den USA an diesem Punkt der Aufschwungphase auswirken?

ANTWORT: Wie bereits erwähnt, wird die Fiskalpolitik derzeit eher vom politischen Zyklus als vom Konjunkturzyklus bestimmt, und das ist auch in den USA so. Doch aufgrund politischer Sachzwänge werden sich sowohl eine umwälzende Reform des Steuersystems als auch massive Steuersenkungen nur schwer durchsetzen lassen. Demzufolge dürften die Auswirkungen auf das kurzfristige Wachstum und die geldpolitische Strategie der Fed wahrscheinlich moderat ausfallen.

FRAGE: Hat der Populismus in Europa seinen Höhepunkt erreicht?

ANTWORT: Auch wenn populistische Parteien bei wichtigen Wahlen in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich Niederlagen hinnehmen mussten, haben sie ihren Stimmenanteil gegenüber früheren Jahren erhöht. Sie mögen kurzfristig hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein, aber die grundlegenden Quellen ihrer Unterstützung sind weiterhin vorhanden. Populisten kontrollieren zwar nicht viele Regierungen, aber sie werden auf absehbare Zeit einflussreich bleiben.

Der Populismus auf dem europäischen Kontinent richtet sich nicht unbedingt gegen die Europäische Union. So ist beispielsweise das, was in Deutschland als Anti-EUBewegung begann, mittlerweile vorwiegend zu einer Anti-Immigrationsbewegung geworden. Ebenso ist die Unterstützung in der Bevölkerung für den Euro und die Eurozone weiterhin im Allgemeinen solide, wie sich bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich gezeigt hat.

FRAGE: Kann die Währungsunion die nächste Rezession überleben?

ANTWORT: Die Sorgen über die Zukunft der Eurozone scheinen übertrieben zu sein. Die Währungsunion hat die Finanzkrise und die darauf folgende Rezession überlebt und ihre Mitgliederzahl in dieser Zeit sogar noch erhöht. Jetzt geht es um die Aussichten auf anhaltendes Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen, unterstützt durch Strukturreformen und Geldpolitik. Die Inflation ist nach wie vor gering, aber die Deflationsgefahr besteht nicht mehr.

Das soll indes nicht heißen, dass alles gut ist: Sollte sich eine neue Rezession einstellen, hätte die Europäische Zentralbank wenig Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik. Zudem ist die Bankenunion bei Weitem noch nicht vollständig realisiert, und im Hinblick auf Einlagensicherung und notleidende Kredite gibt es noch viel zu tun. Die führenden europäischen Politiker werden weiter an strukturellen Reformen arbeiten und vorsichtige Schritte in Richtung einer umfassenderen Fiskalunion machen müssen.

FRAGE: Welche Auswirkungen wird der Brexit voraussichtlich auf die britische Wirtschaft haben? Und gibt es eine Chance, dass er gar nicht stattfindet?

ANTWORT: Es ist interessant, wie wenig Menschen trotz einiger ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklungen und politischer Unsicherheit seit dem Referendum ihre Meinung geändert haben. Wenn der Brexit noch einmal infrage gestellt werden soll, bräuchten wir einen „Game Changer“, d. h. einen Kompromiss oder eine neue Herangehensweise an eines der vier Themen im Zusammenhang mit der EU-Mitgliedschaft, nämlich Immigrationspolitik, EU-Haushalt, die Rolle der EU-Gerichte und ‑Vorschriften sowie Handelsvereinbarungen. Ein solcher Game Changer scheint kaum zu existieren. Derweil dürfte der Übergangsplan in den kommenden Monaten klarer werden, aber das Vereinigte Königreich wird wahrscheinlich eher Regeln einhalten müssen, als sie selbst vorzugeben.

Der Brexit übt beachtlichen Einfluss auf die Politik der Bank of England (BoE) aus. Nach dem Referendum im Jahr 2016 ging die BoE davon aus, dass die Wirtschaft schrumpfen würde, und senkte die Zinsen. Heute kann die BoE auf Wachstum, über dem Zielwert liegende Inflation und die nachlassende Schwäche auf dem Arbeitsmarkt als Begründung für eine Zinserhöhung verweisen. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass jegliche Zinserhöhung eher eine Nachkalibrierung als der Beginn eines Zyklus von Zinsanhebungen sein wird.

Quelle: Pimco, eigene Recherche