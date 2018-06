Noratis-Aktie: Höheres Projektvolumen treibt EPS, DPS und den fairen Wert - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Noratis":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noratis-Aktienanalyse von Independent Research:



Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Noratis-Aktie (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA).



Noratis habe in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich die Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Bruttoerlösen von 15,3 Mio. Euro platziert (+0,682 Mio. Aktien bzw. +23% zu 22,50 Euro je Aktie). Das Unternehmen könne hierdurch bis Ende 2020e sein Portfolio auf 276 (zuvor: 243) Mio. Euro ausbauen (zusätzlicher Rohertrag aus Verkäufen bei Rohmarge von 22,5%: 7,5 Mio. Euro). Mit dem kürzlich vermeldeten Kauf von 161 Wohnungen primär in Ratingen und auch Frankfurt (geschätzter Kaufpreis: gut 15 Mio. Euro) habe Noratis die ersten Mittel aus dem Verkauf des Schwarzenbek-Portfolios und der Kapitalerhöhung investiert.



Die Analysten würden erwarten, dass sich die zusätzlichen Projekte wegen der zweijährigen Projektvorlaufzeit ab 2020e positiv auf das EPS (4,64 (zuvor: 4,23) Euro) und DPS (2,30 (zuvor: 2,00) Euro) auswirken würden (Verwässerung 2018e und 2019e). Ferner schlage sich das höhere Projektvolumen positiv auf den fairen Wert und das Kursziel von nun 34,00 (zuvor: 32,00) Euro nieder.









Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bekräftigen auch vor dem Hintergrund der attraktiven Dividendenrendite von rund 7% bis 10% daher ihr "kaufen"-Votum für die Noratis-Aktie. (Analyse vom 05.06.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link