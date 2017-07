NorCom IT AG: Umsatzmix wirkt margenerhöhend

die vorläufigen Halbjahreszahlen der NorCom IT AG (ISIN DE000A12UP37, General Standard, NC5A GR) sind geprägt von zwei gegenläufigen Umsatzeffekten: Während das Volumen der Big Infrastructure-Umsätze (mit der Bundesagentur für Arbeit) merklich abnimmt, zeigt der Bereich Big Data ein weiterhin dynamisches Wachstum. Per Saldo sinkt die Gesamtleistung (€ 7,7 Mio.) gegenüber Vorjahr (€ 7,8 Mio.) leicht – während das margenstarke Big Data-Geschäft für einen deutlichen Anstieg beim Konzern-EBITDA (€ 0,92 Mio. vs. € 0,5 Mio.) sorgte. Die Aktie, die im Juni nach kräftigem Anstieg Höchstkurse von über € 45 erreichte, ist von diesen Kursniveaus zunächst wieder etwas zurückgekommen. Wir belassen unsere Schätzungen zunächst unverändert, unsere Umsatzschätzung ist trotz typischerweise starkem zweiten Halbjahr nicht unambitioniert, beim EBITDA indes scheint eine positive Überraschung im Zuge der Fortschritte im Big Data-Geschäft möglich. Die leichte Veränderung beim Kursziel resultiert allein aus Peer-Gruppen-Effekten.

Derzeit handelt die NorCom-Aktie, nach fulminantem Kursanstieg im Juni, oberhalb unseres Kursziels. Um (noch) stärker als Big Data-Aktie (höhere EV/Umsatz-Multiples) gesehen zu werden, wären in unseren Augen (nach Daimler und Audi) weitere große Projekte im Big Data-Bereich nötig.

Wir ermitteln einen fairen Wert von € 28,70 und stufen die Aktie nach dem zuletzt starken Kursanstieg mit VERKAUFEN ein.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

NorCom IT AG: BankM Kurzanalyse vom 12. Juli 2017

BankM Research