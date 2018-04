Nokia: Zukunft statt Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nokia, das klingt das nach guter alter Zeit. Nokia, das soll aber auch nach Zukunft klingen. Dazu setzen die Finnen konsequent auf den 5G-Standard und wollen hier als Netzwerk-Ausrüster führend sein. Mit einem Open End Turbo Long könnte sich bei einer steigenden Nokia-Aktie eine Trend-Chance von 127 Prozent ergeben.

4G ist für viele Mobilfunknutzer bereits der Standard. Jetzt soll der nächste Schritt folgen. Mit 2G konnte man mobil telefonieren, mit 3G begann die mobile Datennutzung komfortabel zu werden, mit 4G oder LTE können Smartphone und Handys auf der Breitbandstraße namens Datenautobahn unterwegs sein. Ab 2020 soll 5G als neuer Standard kommen und sich dabei grundlegend von den vorherigen Standards unterscheiden. Deshalb sprechen nicht wenige Experten nicht nur von einer Evolution, sondern bereits von einer Revolution. Denn durch 5G soll das Internet der Dinge erst möglich werden, die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, so dass diese kommunizieren und dadurch ihre zugewiesenen Aufgaben selbstständig erledigen können. Dabei geht es nicht nur um den leeren Kühlschrank, der selbstständig Bestellungen aufgibt. Die Dimension ist weitaus größer: Selbstfahrende Autos könnten in einem Bruchteil einer Sekunde auf eine Gefahr hingewiesen werden und regieren.

Alles auf 5G

Jetzt kommen wir zu Nokia. Wer heute auf rote Zahlen schaut, der hat keine Freude am Wert. Wer aber wie die Finnen auf die Technologie der Zukunft setzt, könnte einen günstigen Einstiegszeitpunkt erkennen. Nokia stellte sich in den letzten Jahren komplett neu auf, wandelte sich nach einer Krise von einem der größten Handyhersteller zum Netzwerk-Ausrüster. Für Nokia soll der 5G-Standard nun der große Wurf sein. Präsident und CEO Rajeev Suri verdeutliche auf dem Mobile World Congress in Barcelona, dass Nokia alle für 5G benötigten Komponenten wie Basis, Router, Server und Controller aus einer Hand liefern könne. Um die führende Rolle, die Nokia bei der Entwicklung der Netze einnehmen möchte, zu unterstreichen, nannte Suri zehn Kunden als Referenz, darunter Vodafone, T-Mobile, Telefonica und Orange, die bereits Lieferverträge über 5G-Komponenten abgeschlossen haben. Ab dem zweiten Halbjahr soll die neue Technik den Finnen auch ein in Zahlen sichtbares Wachstum bringen.

Optimismus

Wir schauen über die heutigen Zahlen hinaus, deren positiver Aspekt war, dass Nokia seinen Nettoverlust abermals reduzieren konnte. Aber zugleich reduzierten sich der Gewinn und Umsatz im ersten Quartal. Allerdings äußerte Suri seine Zuversicht wegen des Auftragseingangs. Gleiches taten die Analysten von JP Morgan und schrieben bereits Mitte April in einer Studie, dass sie die Investitionen der genannten zehn Konzerne optimistisch für den Netzwerk-Ausrüster stimmen. Deshalb beließen sie die Aktie auf Overweight mit einem Kursziel von 6,50 Euro. Technisch gesehen bleibt die Nokia-Aktie trotz des Kursrückgangs heute bei einer seit Februar ansteigenden Tendenz. Hervorheben, da wir es zum Platzieren eines Stoppkurses verwenden könnten, wollen wir zudem das Tief von Anfang April bei 4,33 Euro. Nach oben könnten am Hoch dieses Jahres bei 4,90 Euro und am Hoch letzten Jahres bei 5,94 Euro zwar Hürden bestehen, mit dem 5G-Standard als Kurstreiber könnte die Aktie diese aber auf mittlere Sicht überwinden.

Nokia (Tageschart in Euro) Tendenz:

Nokia (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,88 // 4,90 // 5,94 Unterstützungen: 4,53 // 4,50 // 4,33

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DL1M2K) können risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Nokia-Aktie ausgehen, mit einem moderaten Hebel von 3,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 29,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier im Basiswert bei 4,20 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 1,10 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich bei einer steigenden Aktie um 6,50 Euro befinden. Für die spekulative Idee ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DL1M2K

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,51 - 1,52 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 3,2065 Euro

Basiswert: Nokia KO-Schwelle: 3,2065 Euro

akt. Kurs Basiswert: 4,60 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,45 Euro Hebel: 3,2

Kurschance: + 127 Prozent Quelle: Deutsche Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.





Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Es gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf www.boerse-daily.de