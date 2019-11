Nokia: Stabilisierungsversuche!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der skandinavische Telefonhersteller (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) musste in den letzten beiden Handelswochen deutlich Federn lassen und rutschte im Tief bis auf 3,18 Euro in den Keller (siehe Chart). Hier scheint die Talfahrt für`s Erste gestoppt, der Kurs bewegt sich in den letzten Börsensitzungen in einer Handelsspanne zwischen 3,20 und 3,35 Euro (blaue Elipse). Die Aktie ist zwar "überverkauft", trotzdem sehen wir (noch) kein vernünftiges Chance/Risiko-Verhältnis, um hier bereits wieder Longpositionen zu eröffnen. Wir bleiben somit an der Seitenlinie, belassen der Wert aber auf unserer Beobachtungsliste.

