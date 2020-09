Nokia: (Noch) keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Finnen (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) konnten Anfang August innerhalb weniger Handelstage kräftig bis auf 4,35 Euro zulegen (siehe Chart), ehe für den Rest des Monats eine Seitwärtsbewegung einsetzte. Seit Anfang September geht es hier aber täglich deutlich bergab! In dieser Handelswoche rutschte die Notierung dann sogar unter das letzte Tief vom 30.07.20 bei 3,53 Euro, ein sehr negatives Zeichen. Die Aktie wirkt weiterhin stark angeschlagen, weshalb wir hier keinesfalls ins fallende Messer greifen würden. Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste, warten aber auf klare charttechnische Umkehrsignale.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.