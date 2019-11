Nokia: Noch keine Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der finnische Telefonanbieter (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) rutschte am gestrigen Handelstag tatsächlich sogar noch aus der Seitwärtsrange nach unten ab (siehe Chart) und beendete den Börsentag bei mauen 3,04 Euro. Zum heutigen Wochenschluß hin zeigt sich die Notierung etwas erholt bei aktuell 3,09 Euro. Wir sind aber immer noch weit entfernt, hier bereits wieder Longpositionen zu eröffnen, dazu fehlen uns doch eindeutige Umkehrsignale. Wir bleiben deshalb weiter an der Seitenlinie!

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.