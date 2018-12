Nokia: Megatrend 5G

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

5G heißt das Zauberwort. Mittendrin statt nur dabei im 5G-Wettrennen: Der finnische Netzwerkausrüster Nokia. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie von Nokia vor.

Was ist eigentlich 5G? Hierbei handelt es sich um einen neuen Mobilfunkstandard, der superschnelles Internet erlaubt. Nach 3G und LTE ist 5G die bereits fünfte Generation in Sachen Mobilfunk. Laut Medienberichten soll die Übertragungsgeschwindigkeit von 5G etwa das Zehnfache der LTE-Geschwindigkeit betragen. Somit ließe sich insbesondere die Vernetzung von Maschinen und Geräten verbessern. Ein großer Fortschritt also für das "Internet der Dinge". 5G ist für uns als Verbraucher allerdings noch Zukunftsmusik. In Deutschland werden die Frequenzen für 5G laut Medienberichten erst im kommenden Jahr versteigert - und erst dann sollen die ersten 5G-tauglichen Smartphones auf den Markt kommen. Was aber hat das alles mit Nokia zu tun? Sehr viel. Denn für Netzwerkausrüster wie die finnische Nokia hat das 5G-Zeitalter bereits begonnen. Für Nokia und Konkurrenten geht es darum, sich schon jetzt gut am Markt zu positionieren.

Nokia mit Vorteil bei 5G?

Dem entsprechend gründete Nokia im Zuge einer Umstrukturierung einen neuen Geschäftsbereich. Die Sparte "Access Networks" wird laut Nokia am 1. Januar an den Start gehen. Das Unternehmen wolle sich mit seinem Umbau besser für 5G positionieren. "Nokia hat mit seinem End-to-End-Portfolio einen einzigartigen Vorteil in der 5G-Ära", wurde CEO Rajeev Suri in Medien zitiert. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe die Telekom-Tochter T-Mobile US den bislang größten 5G-Auftrag überhaupt an Nokia vergeben. Das über mehrere Jahre laufende Vorhaben im Volumen von 3,5 Mrd. Dollar umfasse die Lieferung von Hardware, Software und Dienstleistungen. Nokia scheint somit vorne dabei im 5G-Wettrennen. Die Analysten der US-Bank JP Morgan stufen die Aktie von Nokia aktuell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,50 Euro.

200-Tage-Linie geknackt

Seit Mitte Oktober tendiert die Aktie von Nokia Richtung Norden - und das trotz eines in den vergangenen Wochen miesen Marktumfelds. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend verläuft derzeit bei 4,75 Euro. Das aktuelle Monatstief wurde bei 4,72 Euro markiert. Zuvor aber könnte die erst kürzlich überwundene 200-Tage-Linie, welche aktuell bei 4,85 Euro verläuft, den Kurs unterstützen. Mit einem Mini Future Long (WKN SC9CDU) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Nokia-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 4,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 21 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann hier unterhalb des aktuellen Monatstiefs im Basiswert bei 4,69 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,83 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel könnte um 6,50 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,0 zu 1.



Nokia (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 4,85 Euro (200-Tage-Linie) Aufwärtstrend: 4,75 Euro

Mini Future Long auf Nokia (Stand: 12.12.2018, 07.50 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SC9CDU

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,28/1,29 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 3,86 Euro

Basiswert: Nokia KO-Schwelle: 4,05 Euro

akt. Kurs Basiswert: 5,14 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 2,64 Euro Hebel: 4,0

Kurschance: + 105 Prozent Quelle: Société Générale





