Nokia: Manchmal braucht man für einen Volltreffer etwas Geduld!

Am 06. Mai hatten wir die Abonnenten des RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Nokia hingewiesen. Der Artikel dazu hatte den Titel: „Nokia: Ist die Schmerzgrenze erreicht?“ In diesem Beitrag waren wir auf die charttechnische Situation eingegangen und hatten u. a. geschrieben: „Der Konzern hatte weniger gute Zahlen gemeldet. Nach einem Gewinn im Vorjahr musste Nokia im Vergleichszeitraum einen Verlust für das erste Quartal verkünden. Die Aktie knallte bis auf unter 4,50 Euro nach unten und sollte es nicht weiter Richtung Süden gehen, könnte sich daraus eine Trading-Chance ergeben. Obwohl es zuletzt schwache Zahlen gab, würde ein weiterer Absturz den Fakten nicht gerecht. Leider zählen an der Börse aber nicht nur die Fakten, sondern die allgemeine Stimmung und ein lang anhaltender Abwärtstrend können die Tatsachen oft verdrehen.“

Im Express-Service hatten wir einen Einstiegskurs ab 4,64 Euro vorgeschlagen und dazu ein Hebel-Zertifikat genannt. Unser Einstiegskurs wurde nicht geschafft und der Kurs rutschte durch alle Unterstützungen weiter in den Keller. Am 09. Mai hatten wir nachgefasst und den Abonnenten mitgeteilt: „Wir glauben, dass die Börsianer bei Nokia ordentlich übertreiben. Der Kursverlust von rund 20% seit Mitte März ist nach unserer Meinung nicht gerechtfertigt und könnte eine Gegenreaktion auslösen. Wir würden jetzt den Einstieg ab 4,47 Euro versuchen und auf eine Gap-Schließung spekulieren. Achtung! Der Knockout liegt nur 3,58% entfernt.“

Seit dem 06. Mai hatten wir den Einstiegskurs mehrfach nach unten angepasst und am Donnerstag wurde unsere Hartnäckigkeit belohnt. Nach dem Tief am Mittwoch bei 4,1705 Euro gab es eine Gegenwehr, die von heraufschnellenden Chartindikatoren begleitet war. Mit dem Sprung über die 4,30-Euro-Marke wurde ein Kaufsignal generiert und diejenigen der Abonnenten, die diesen Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat umgesetzt hatten, dass den Gewinn um das 24,90-fache erhöhen konnte, können bereits auf einen satten Gewinn sehen.

