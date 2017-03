Nokia: Jetzt wird es eng - Chartcheck!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Die Finnen (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) konnten im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) Anfang Februar eine Frühjahresrallye starten, welche den Kurs von 4,12 Euro bis auf 5,16 Euro im Lauf der letzten Handelswoche nach oben hievte. Hier scheint die Luft für Nokia aber jetzt doch sehr eng zu werden. Charttechnisch bewegt sich die Aktie weiterhin in einem mittelfristig gültigen Abwärtstrendkanal (blau), der an der Oberseite bei aktuell rund 5,20 Euro begrenzt ist. Erst bei Break dieser Formation drehen die Börsenampeln komplett wieder auf grün, weshalb wir an der Seitenlinie verbleiben und die weitere Kursentwicklung abwarten.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.