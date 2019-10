Nokia: Endet die Talfahrt heute?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Bei den Finnen (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) "brennt weiter der Baum!". Innerhalb der letzten fünf Handelstage rauschte die Notierung von 4,70 Euro bis auf 3,20 Euro nach unten. Nach zuletzt 4 roten Kerzen in Folge sucht die Aktie heute einen Boden und könnte diesen im Bereich um 3,20 Euro gefunden haben. Nach einer erneut schwächeren Eröffnung bei 3,20 Euro liegt Nokia am frühen Nachmittag aktuell bei 3,25 Euro im Plus. Ein tragfähiges Signal einer Gegenbewegung (von Trendwende kann noch gar nicht gesprochen werden) erhalten wir jedoch erst bei Überschreiten des Vortageshochs (3,30), weshalb wir hier zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls ins "fallende Messer" greifen würden.

Nokia Tageschart

Finanztrends Video zu Nokia



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.