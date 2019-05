Nokia: Der Ausverkauf nimmt kein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Der Nokia Kurs (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) konnte am 15.03.19 bei 5,62 Euro noch ein neues Zwischhoch ausbilden, seither geht es in fast beispielloser Weise bergab. Nachdem im April mehrere Stabilisierungsversuche im Bereich der 5 Euro Marke scheiterten, verliert die Aktie seit Anfang Mai täglich weiter an Wert (siehe rote Kerzen im Chart). Am heutigen Mittwoch eröffneten die Finnen erneut schwächer und rutschen aktuell bis auf 4,20 Euro ab! Derzeit sind KEINERLEI Tendenzen einer Bodenbildung oder Trendumkehr erkennbar, weshalb wir hier sicher nicht ins fallende Messer greifen werden!

Nokia Tageschart

