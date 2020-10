Nokia-Aktie: Wie geht es nach dem Rücksetzer weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

Nach einer rund einmonatigen Konsolidierung kehrten bei der Nokia-Aktie im September die Bären an den Markt zurück. Sie starteten eine kräftige Abwärtsbewegung und durchbrachen wichtige Unterstützungen bei 3,60 Euro und bei 3,40 Euro. Erst knapp oberhalb der 3,20-Euro-Marke bekamen die Käufer wieder Zugriff und stabilisierten den Kurs. Nun versuchen die Anleger den Kurs wieder über den bei 3,40 Euro verlaufenden Widerstand ansteigen zu lassen. Aktuell ist der Anteilsschein 3,39 Euro wert. Nach dem Rücksetzer verläuft die Aktie wieder unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50), außerdem zeigt der Supertrend einen Bärenmarkt an. Aus charttechnischer Sicht liegt damit ein Verkaufssignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie derzeit mit knapp 3 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich stellt dies bereits eine Overperformance dar, da sich die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller erzielten Renditen seit dem Jahr 2000) auf -8,55 Prozent beläuft. Auf dieser Grundlage könnte es für die Aktie also noch deutlich nach unten gehen und die Rendite am Ende des Jahres etwa 11 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Die Statistik bescheinigt der Aktie also ebenfalls ein Verkaufssignal.

Aus Sicht der covernden Analysten liegt der faire Wert der Aktie im Mittel bei 4,40 Euro und damit fast 30 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit wird der Titel von 33 Analysten beobachtet, von denen 17 für Buy, 3 für Overweight, 12 für Hold und einer für Sell plädieren. Daraus folgt ein Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die Nokia-Aktie nur 1 von 3 Punkten und ist damit leicht bärisch einzuschätzen. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, sollten Anleger von einem Investment absehen.





