Nokia Aktie: Muss Xiaomi sich fürchten?!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Marke Nokia, die durch den neuen Lizenznehmer HMD Global, ab 2017 am Smartphonemarkt wieder neu durchstartete, war zuletzt ein wenig aus dem Fokus geraten. Insbesondere Xiaomi aus China schickte sich an, sich als ernstzunehmender Konkurrent von Samsung und Huawei zu positionieren. Dabei läuft der Oktober für Nokia auch an der Börse erfolgreich, der Netzwerkspezialist legte seit Monatsanfang fast fünf Prozent zu. Auf der anderen Straßenseite sorgt HMD derweil für Aufsehen mit einem neuen Telefon aus der Oberklasse. Muss Xiaomi sich fürchten?

In Form des Nokia 8.3 5G erscheint nämlich demnächst das neue Modell der Finnen, das unter der 9er-Serie angelegt ist. Laut Medienberichten soll James Bond mit dem Gerät telefonieren, wenn „Keine Zeit zu sterben” im November dann endlich in die Kinos kommen soll. Viel entscheidender wohl: Das Nokia 8.3 ist das erste 5G-Smartphone aus dem Hause HMD Global. Im Innern werkelt der recht neue Mittelklasseprozessor Qualcomm Snapdragon 765G. Der sorgt laut den Experten der Computer Bild im Alltag in Kombination mit 8 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher für ausreichend Tempo. Im Benchmark-Test aber bleibe er hinter anderen Oberklassegeräten zurück.

Und dennoch: Mit einem vergleichsweise niedrigen Listenpreis von 649 Euro wird das neue Nokia sicherlich seine Fans finden. Der niedrigere Einstiegspreis wurde auch dadurch möglich, dass man beim Nokia 8.3 5G auf einen verhältnismäßig teuren OLED-Bildschirm verzichtet hat und stattdessen auf ein schnelles LED-Display setzt. Auf diese Idee kam allerdings bereits Xiaomi bei der neuen Mi 10T-Serie. Die Chinesen schicken das Spitzenmodell Pro allerdings bereits ab 599 Euro ins Rennen. Und das, obwohl der Qualcomm Snapdragon 865 des Xiaomi einen Ticken schneller als der Prozessor im Nokia-Modell ist und der Akku zudem etwas leistungsfähiger.

from

Finanztrends by Achim Graf

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.