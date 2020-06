Nochmals 600 Milliarden für EZB-Programm

Die EZB erhöht das Volumen im Rahmen des PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) um weitere 600 Milliarden Euro auf insgesamt 1,35 Milliarden Euro. Gleichzeitig wird das Programm bis Mitte 2021 verlängert. Marktexperten hatten lediglich mit einer Ausweitung von bis zu 500 Milliarden Euro gerechnet.

Bei dem bisherigen Ankaufstempo wäre das Volumen im Februar oder März des nächsten Jahres aufgebraucht. Ausgeschlossen sind auch weiterhin der Ankauf von Unternehmensanleihen, die vor der Corona-Pandemie noch ein Investmentgrade-Rating aufwiesen. Darüber wurde in der EZB-Ratssitzung laut Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde nicht diskutiert. Für Investoren wäre ein Aufkauf dieser Unternehmensanleihen sehr interessant, da sich die Nachfrage scheinbar erhöhen würde.

Für das laufende Jahr rechnet die EZB mit einem Einbruch des BIP in der Eurozone von 8,7%. Für die Jahre 2021 und 2022 geht die EZB von einem Zuwachs von 5,2% bzw. 3,3% aus. Durch die Corona-Pandemie ist die Inflationsrate in der Eurozone im April auf 0,3% gefallen und liegt damit gegenwärtig weit entfernt vom vieldiskutierten Zielwert der EZB bei 2%.

