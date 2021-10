Noch tritt der Goldpreis auf der Stelle

Seitdem die Welt, auch die Welt der Rohstoffe von der Pandemie durcheinandergewirbelt wurde, hat es Gold schwer

Das Allzeithoch beim Goldpreis, welches man im August 2020 bei 2.075 US-Dollar je Unze gesehen hat, ist nun eine Weile her. Der Goldpreis bewegt sich seit Monaten eher seitwärts und die Anleger tendieren zu Enttäuschung, weniger zu Begeisterung. Noch fehlt der große Ausbruch des Preises nach oben. Als Unterstützung sah man bereits mehrmals einen Preis von rund 1.675 US-Dollar je Feinunze, beispielsweise beim kleinen Preiscrash im August 2021, als der Goldpreis wieder nach oben drehte.





Auch der September brachte nicht die erhoffte Preiserholung beim Gold. Am Ende des Monats schloss der Goldpreis bei 1.752 US-Dollar je Unze. Dies war gegenüber dem August ein Minus von 3,5 Prozent. Zuletzt schien ein Goldpreis bei rund 1.833 US-Dollar Hoffnungen zu wecken, aber es ging nicht weiter nach oben. Zumindest scheint das Kaufinteresse ab etwa 1.750 US-Dollar je Unze zuzunehmen. Eine folgende Kaufwelle könnte endlich den ersehnten Ausbruch aus der preislichen Seitwärtsbewegung bringen.





In den letzten Monaten spiegelt die Entwicklung der Minenaktien größtenteils die Preisverläufe beim Gold wider. Die Fusion zwischen Agnico Eagle und Kirkland Lake Gold könnte zu einem neuen positiven Trend beitragen. Und wenn der Goldpreis wieder steigt, werden sich die freuen, die rechtzeitig investiert haben zum Beispiel in Gold Terra Resource oder Ximen Mining. Gold Terra Resource freut sich aktuell über sehr gute Bohrergebnisse auf seinem Yellowknife City Goldprojekt in den Northweset Territories in Kanada (etwa gut 11 Gramm Gold je Tonne Gestein). Ximen Mining besitzt in British Columbia Goldprojekte und ein Silberprojekt. Flaggschiffprojekt ist das Treaty Creek-Projekt.





