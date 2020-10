Noch zu retten? Ford und General Electric handeln unter 10 Dollar!

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Zwei der bekanntesten Unternehmen in den Vereinigten Staaten handeln unter 10 Dollar. Analysten haben beiden dieser Unternehmen Kursziele von 10 Dollar genannt. Hier ist ein Blick auf das Rennen, Aktien wieder auf das 10-Dollar-Niveau zu bringen.

Ford-Aktien unter $10

Die Ford Motor Company (NYSE:F) hat ein hartes Jahr 2020 hinter sich, in dem die Aktien um 18% gefallen sind. Die gute Nachricht für Investoren könnte sein, dass das Unternehmen mit dem neuen CEO Jim Farley vorankommt. In seinen ersten Tagen legte Farley den Schwerpunkt auf die starken Franchises des Unternehmens und den Ausbau der Präsenz von Elektro- und autonomen Fahrzeugen. Das Unternehmen hat mehr als 10 Milliarden Dollar für den Ausbau seines Geschäfts mit Elektrofahrzeugen ausgegeben; dies ist ein wichtiger Schwerpunktbereich für Dearborn. Ford hat außerdem mit Spannung erwartete Veröffentlichungen des Bronco, Mustang und F-150 in Aussicht. Benchmark ist der einzige Ford-Analyst mit einem Kursziel von 10 Dollar oder mehr. Der Analyst sieht die Gewinne für das dritte Quartal besser als erwartet und eine starke Nachfrage in China als kurzfristige Katalysatoren. Der Analyst glaubt, dass Ford im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn pro Aktie von 65 Cent bis 1,15 Dollar erzielen könnte.

General Electric unter 10 Dollar

Die Aktien der General Electric Company (NYSE:GE) sind im Jahr 2020 um 38% gefallen, aber ein Analyst sieht eine Verbesserung im Industriegeschäft und in der Luftfahrt des Unternehmens. Goldman Sachs hat die Berichterstattung über die Aktien von General Electric Anfang des Monats mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 10 Dollar wieder aufgenommen. Die industrielle Geschichte von GE ist der Schlüssel, und das Unternehmen sollte nach der Pandemie gestärkt aus der Krise hervorgehen, sagte das Unternehmen auf der Verkäuferseite. Der Basisfall für den Aufruf geht davon aus, dass in den nächsten 12 Monaten ein Impfstoff freigesetzt wird und die Flugreisen in diesem Zeitraum wieder stärker werden. Der Analyst sieht das Industriegeschäft von General Electric zu einem profitablen freien Cashflow von 1,2 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2021 und 3,6 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2022 zurückkehren, nach einem erwarteten Verlust von 3,2 Milliarden Dollar im laufenden Geschäftsjahr. Goldman Sachs glaubt auch, dass das Geschäft mit erneuerbaren Energien von General Electric unterschätzt wird. Die Citigroup ist der einzige andere Analyst mit einem zweistelligen Kursziel für General Electric. Das Unternehmen hatte bereits im April ein Kursziel von 11 Dollar.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Ford Motor?

Entwicklung der Aktien

Die Aktien von Ford sind in den letzten fünf Jahren um 50% gefallen. Die Aktien wurden in den letzten 52 Wochen zwischen $3,96 und $9,58 gehandelt. Das letzte Mal, dass die Ford-Aktien bei über 10 Dollar schlossen, war am 22. Juli 2019 bei 10,02 Dollar. Die Aktien von General Electric sind in den letzten fünf Jahren um 75% gefallen. Zuletzt schlossen die Aktien am 5. März 2020 bei 10 $, sie schlossen bei 10,08 $. Beide Unternehmen werden am 28. Oktober Quartalsergebnisse vorlegen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.