Noch mal wie im Mai? Trader setzen auf die Westwing Group

Trader setzten auf den Turnaround beim Online-Möbelhändler Westwing. Der Chart sieht vielversprechend aus.

Quelle: wikifolio.com

Die Kursentwicklungen an der Börse sind für viele Beobachter ein Brief mit sieben Siegeln. Dabei ist es ist im Grunde genommen ganz einfach. Aktien steigen solange, bis ein Niveau erreicht ist, zu dem sich nicht mehr ausreichend Käufer finden, die den Kurs noch weiter nach oben treiben. Wer seine Stücke zu diesem Zeitpunkt abgeben möchte, der muss daher einen geringeren Preis akzeptieren, so dass die Aktie an Wert verliert. Andersrum endet eine Korrektur immer dann, wenn keiner mehr bereit ist, seine Aktien zu dem erreichten Niveau zu verkaufen. In dieser Situation müssen die potenziellen Käufer für das Zustandekommen eines Geschäfts erst wieder höhere Kurse bieten, wodurch die Aktie entsprechend steigt.

Warum wir das erwähnen? Bei der Aktie des Online-Möbelhändlers Westwing finden sich aktuell keine offiziellen Nachrichten, die ein verändertes Anlegerverhalten auslösen könnten. Und doch waren gestern 86 Prozent der über 70 bei wikifolio.com durchgeführten Trades bei der Aktie ein Kauf. In den vergangenen sieben Tagen lag die Quote der Käufer ebenfalls über 80 Prozent. Werte, die man in dieser Größenordnung bei häufig gehandelten Werten nur sehr selten sieht. Die letzte Banken-Analyse (von der Baader Bank) liegt zwei Wochen zurück und das jüngste Update des Unternehmens zu den Geschäftszielen stammt von Mitte Mai. Woher also kommt das plötzliche Interesse an der Aktie?

Bei 41 Euro fiel schon mal ein Startschuss…

Aufschluss könnte ein Blick auf den Chart der Aktie liefern. Die notiert aktuell im Bereich einer starken technischen Unterstützung bei rund 41 Euro. Auf diesem Niveau hatte sich im Februar zunächst ein Zwischenhoch gebildet, das erst sechs Wochen später durchbrochen werden konnte. Mitte Mai endete rund um die Zahlenveröffentlichung genau hier dann die von dem nächsten Hoch ausgehende Korrektur. Innerhalb von gut zwei Wochen stieg der Kurs damals um über 30 Prozent. Nun steht die Westwing Group wieder an diesem damaligen Rallye-Startpunkt. Das scheint einige sehr erfolgreiche Trader wie Stefan Uhl ( Smyl ) mit seinem wikifolio ForInc TrendInvest in diesen Tagen zum Einstieg animiert zu haben.

+651,5 % seit 10.12.2015

+37,4 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 34.129.560,16 investiertes Kapital

Smyl DE000LS9HXM7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20162018202005001000-500 Dienstag, 24. Nov. 2020 +462,96 % NASDAQ+160,17 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 43,6 Prozent Trader wittert „einzigartige Chance“

Ebenfalls mit dabei und zwar mit einem sehr großen Depotanteil ist Dennis Mader ( Onceinalifetime ), der die Westwing-Aktie zu Monatsbeginn erst in kleinem Umfang in sein wikifolio BigChances aufgenommen, die Position gestern dann aber deutlich auf 18 Prozent Gewichtung ausgebaut hat. Passend zu den o.a. Überlegungen war dieser Trader bereits Mitte Mai bei damals gut 42 Euro bei dem Titel eingestiegen. Nach nur zwei Wochen hatte er einen Gewinn von 25 Prozent realisiert. Nun also der nächste Versuch eines ähnlich erfolgreichen Trades. Apropos erfolgreich: Mit dem Fokus auf „einzigartigen Chancen“ konnte Mader seit Mai 2019 eine Performance von fast 240 Prozent generieren und den maximalen Verlust dabei auf gut 33 Prozent begrenzen. Im laufenden Jahr gelang ihm bislang eine Wertsteigerung von 44 Prozent. Vergangene Woche wurde wieder ein neues Rekordhoch markiert. Der Trader konzentriert sich hier auf einige wenige Aktien. Die größten sechs Positionen kommen auf einen Depotanteil von 99,9 Prozent.

+237,6 % seit 07.05.2019

+142,5 % 1 Jahr

1,08× Risiko-Faktor

EUR 165.029,37 investiertes Kapital

Onceinalifetime DE000LS9PQU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 19Jan 20Jul 20Jan 21Jul 210100200300-100 Montag, 19. Apr. 2021 +219,3 % NASDAQ+82,03 % KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 74,6 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

