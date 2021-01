Nio: Das will keiner wissen!

Nio ist eine der spektakulärsten Aktien am Markt. Das chinesische Unternehmen gilt als großer Jäger von Tesla, dem Überflieger der vergangenen Monate. Nio selbst hat nun eine starke weitere Phase vor sich – nur will das keiner wissen.

An sich stehen die Vorzeichen für die Fortsetzung der Rallye bestens. Joe Biden ist in sein Amt als US-Präsident eingeführt worden. Das bedeutet, die USA werden innerhalb der kommenden 30 Tage zum UN-Klimaschutzabkommen zurückkehren.

Das Land wird damit auf die neuen Energien und auf eine schadstoffärmere Antriebstechnologie setzen müssen. Die E-Mobilität ist damit der große Hoffnungsträger – und hier ist Nio derzeit ausgesprochen stark aufgestellt. Die Reichweite der Lösungen der Chinesen liegt bei 900 km. Zudem wurde der Akkuaustausch revolutioniert.

Dies sind die besten Voraussetzungen, um bereits in den kommenden Wochen und Monaten weiter zu klettern. Der Aufwärtstrend ist gigantisch. Erst am 11. Januar erzielte die Aktie mit 54,20 Euro den höchsten Kurs aller Zeiten. Seither wurden die Gewinne teils mitgenommen, weil Donald Trump chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt hat.

Dies jedoch dürfte mit der Inauguration von Joe Biden schon wieder Geschichte sein. Der Höhenflug ist gigantisch. Innerhalb eines Monats ging es um 25 % nach oben. In drei Monaten gewann der Titel gleich 101 % dazu. Innerhalb eines Jahres legte der Konzern ein Plus von mehr als 1.000 % hin.

Insofern ist die Dynamik praktisch kaum aufzuhalten. Dies bestätigen die technischen Analysten. Konkret: Die gleitenden Durchschnittskurse in 200 Tagen, 100 Tagen und nun auch 20 Tagen sind weit überwunden. Dies ist ein fast sicherer Durchmarsch nach oben – so jedenfalls die Techniker. Das Momentum und die relative Stärke sind in ausgezeichneter Hausse-Verfassung. Alle Zeichen stehen auf eine weitere Rallye.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.