Nio ist am Dienstag in einen regelrechten Ausverkauf übergegangen. Ein Wahnsinn: Trotz der vorher starken Tage ging es für den Wert gleich um fast 7 % abwärts. Dies wiederum dürfte ein Signal sein, das nicht zu unterschätzen ist. Bis dato war davon auszugehen, Nio würde sich in den kommenden Tagen oben festsetzen. Noch immer sieht es gut aus. Dennoch ändern sich die Vorzeichen.

Nio: Wahnsinn

Immerhin hatte die Aktie bis dato in den vergangenen drei Monaten nun ungefähr 200 % gewonnen. Dieses Bild bleibt bestehen. Innerhalb eines Jahres beträgt das Plus sogar unglaubliche 1.900 % bzw. etwas mehr. Damit hat die Aktie aus dem E-Mobilitätsbereich auch aktuell noch ohne jeden Zweifel einen starken charttechnischen Aufwärtstrend, an dem sich der Wert festhalten kann.

Wir wissen, dass sich an den grundlegenden Rahmenbedingungen nichts geändert hat. Nio möchte die Reichweite auf 900 km erweitern. Nio möchte zudem die Akkus innerhalb weniger Minuten austauschen können. Zudem wird Nio aus Sicht der Medien inzwischen auch deutlich häufiger als Alternative im E-Mobilitätssegment genannt.

Schließlich bleibt ein weiteres Faustpfand. Joe Biden wird neuer US-Präsident und möchte die Klimaschutzpolitik fördern. Dies wird dazu führen, dass die gesamte Branche der E-Mobilität gute Chancen auf Förderung in den USA hat. Damit steigen die Vorzeichen für eine weitere Rallye.

Technisch betrachtet sind die Kurse trotz des Absturzes weiterhin in guter Verfassung. Der GD200 etwa verläuft bei 9,37 Euro und ist um Dimensionen entfernt. Auch die kurzfristigen technischen Signale sind durchgehend positiv. Die Aktie könnte also aus vielerlei Gründen die schwache Entwicklung vom Dienstag schnell wieder wett machen. Nach unten ist sie ohnehin sehr gut unterstützt, so die Meinung von Analysten der Charttechnik.





