Nio: Tesla-Konkurrent aus China rockt die Börse

Beim Thema Elektroautos denken die meisten Anleger automatisch an Tesla. Auch bei den wikifolio-Tradern ist die seit Jahresbeginn schon wieder um 20 Prozent gestiegene Aktie äußerst beliebt. In den Top 10 der in den vergangenen Tagen am häufigsten gehandelten Titel taucht nun aber noch ein weiterer Branchenplayer auf.

Der chinesische Elektroautobauer Nio stand im abgelaufenen Jahr schon kurz vor dem Aus und konnte nur dank finanzieller Unterstützung des Staates am Leben gehalten werden. Mittlerweile plant das Unternehmen Berichten zufolge den Einstieg in den europäischen Markt und ist bei einem Aktienkurs von über 50 Euro mehr wert als Daimler . Der jüngst erfolgte Sprung auf ein neues Rekordhoch ist aber vor allem der Meldung zu verdanken, dass Nio Anfang 2022 eine Luxuslimousine auf den Markt bringen will, die autonomes Fahren ermöglicht und eine Reichweite von über 1.000 Kilometer hat.

330 Prozent Kursgewinn seit dem Sommer

„Nio-Aktie vor starkem Wochenauftakt - ET7-Limousine beflügelt Fantasie“, freute sich daraufhin am Montag wikifolio-Trader Patrick Holbach ( TradeEd ). In dessen wikifolio Tech und Trend Global Gold sind die Chinesen derzeit der viertgrößte Depotwert. Seit seinem Einstieg im August hat sich die Aktie bereits mehr als vervierfacht. Die letzte Teilgewinnmitnahme erfolgte Anfang Dezember. Die bisherige Haltedauer passt zu dem Ziel des Traders, der mittel- bis langfristig in aussichtsreiche Technologie-, Zukunfts- und Trend-Unternehmen verschiedener Sektoren investieren möchte. Dabei soll eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko erzielt werden.

Seit dem Start vor fast genau zwei Jahren gelang dem schon seit 1996 mit Aktien handelnden Holbach bei einem maximalen Verlust von 40 Prozent eine Performance von 76 Prozent. Das wikifolio notiert aktuell auf Allzeithoch.

Thomas Schuster ( Th96tr ) ist mit seinem wikifolio Artificial Intelligence schon seit dem Herbst 2017 am Markt. Seine durchschnittliche Jahresperformance beläuft sich auf 21 Prozent, wobei der maximale Drawdown aber auch auf 33 Prozent begrenzt werden konnte. Bei Nio ist er (mit überschaubarem Einsatz) erst an diesem Montag eingestiegen. Der Depotanteil ist zudem zwar noch deutlich geringer als bei Tesla (über vier Prozent), der Trader scheint aber dennoch einiges von dem Titel zu halten: „Nio ist wirklich ein furchtbar interessantes Unternehmen und für mich ganz klar ein würdiger Konkurrent für den Giganten Tesla.“

In seinem Kommentar zitiert er zudem einen Medienbericht, nachdem die neue Limousine mit fortschrittlichen Fahrassistenzsystemen sowie einem Akku ausgestattet werden soll, „der vollautomatisch in nur wenigen Minuten getauscht werden kann“. Damit passt Nio perfekt in das Portfolio. Dort soll der Schwerpunkt nämlich auf Aktien von Unternehmen liegen, die in den Bereichen künstliche Intelligenz und autonomen Fahren marktführend sind oder von einer Markteinführung profitieren würden.

