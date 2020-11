Nio Inc.: Einfach nicht zu bremsen

Auch in den vergangenen Tagen konnte die Aktie der Nio Inc. ihre ausgesprochen steile Börsenrallye weiter fortsetzen. Die Marke von 40,00 US-Dollar wurde dabei signifikant überwunden und in der Spitze stieg der Kurs gestern auf ein neues Hoch bei 45,29 US-Dollar an.

Es hat allerdings nur wenig Chancen, als Allzeithoch lange Bestand zu haben, denn der Aufwärtstrend ist auf allen Ebenen derzeit vollkommen intakt und Anzeichen für eine unmittelbar bevorstehende Umkehr sind im Chart noch nicht zu erkennen. Zur Vorsicht mahnt allerdings der extrem überkaufte Zustand der Aktie.

Er dürfte nicht ewig Bestand haben. Kurzfristig kann aber damit gerechnet werden, dass die Börsenparty fortgesetzt wird. Zu erwarten sind daher neue Allzeithochs und ein Vorstoß bis an die 50,00 US-Dollar-Marke.

Schnell gefährlich werden könnte die Lage für die investierten Anleger, sollte der steile Aufwärtstrend brechen. In diesem Fall drohen deutlichere Abgaben, denn die nächste Unterstützung stellt erst das am 16. Oktober bei 29,40 US-Dollar ausgebildete Hoch dar. Sollte es unterschritten werden, dürfte der Kurs bis auf den 50-Tagedurchschnitt bei 25,71 US-Dollar zurückfallen. Knapp darunter stützt auch das Tief vom 26. Oktober bei 25,46 US-Dollar. Die Aktie sollte deshalb in diesem Kursbereich gut unterstützt sein.

