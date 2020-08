Nio Inc. Aktie: Die Bullen scheinen noch Luft zu haben!

Im Juni und Juli vollzog die Aktie der Nio Inc. einen steilen Anstieg. Er gipfelte am 13. Juli auf einem Hoch bei 16,44 US-Dollar. Anschließend ging die Aktie in eine Korrektur über und es gelang den Bullen lange Zeit nicht, das neue Allzeithoch zu brechen. In der Spitze konnten die Käufer nur noch auf ein Hoch bei 15,45 US-Dollar vordringen.

Erst in dieser Woche glänzten die Bullen wieder mit einem hochdynamischen Anstieg. Er überwand das Hoch vom 13. Juli und ließ die Aktie am Donnerstag in der Spitze bis auf 20,97 Euro vordringen. Am heutigen Freitag lassen es die Käufer etwas ruhiger angehen. Die Nio-Aktie fällt leicht auf 19,88 zurück. Das deutete zwar keine große Verkaufsbereitschaft an, könnte aber auf den Beginn einer kleineren Konsolidierung hindeuten.

Sollten sich die Bullen auch zu Beginn der neuen Woche tendenziell zurückhalten, ist mit einer Korrekturbewegung zu rechnen. Sie könnte dazu führen, dass die am Donnerstag zwischen 17,87 und 18,56 Euro gerissen Kurslücke geschlossen wird. Vermeiden sollten die Käufer jedoch, dass die Nio-Aktie deutlich unter das Hoch vom 13. Juli bei 16,44 Euro zurückfällt.

Können die Bullen jedoch bereits ab Montag wieder auf neue Hochs drängen, gilt es zunächst, die 20,00-Euro-Marke und das Hoch vom Donnerstag bei 20,97 Euro signifikant und nachhaltig zu überwinden. Wünschenswert wäre ein Anstieg um weiter zehn bis zwanzig Prozent, damit sich im Chart im Bereich des Allzeithochs kein langfristiges Doppeltop ausbildet.

