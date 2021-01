Nio: Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Nio hat am Montag und Dienstag zum Auftakt der Woche für eine neue Überraschung gesorgt. Der chinesische Automobilbauer (E-Fahrzeuge) ist langsam wieder auf dem Weg, wieder die nächsten Top-Marken anzugreifen. Die Notierungen stiegen anders als im Vorhandel der Sitzungen am Montag vermutet. Die Schwankungen sind auf gutem Niveau sogar so gering, dass die Marke von 47,50 bis 48 Euro für den Montag stabil blieben Letztlich allerdings scheiterte der Wert zunächst daran, die 50er-Marke wieder zu erobern. Vorerst. Am Dienstag kam es zunächst zu kleineren – in diesem Sinne normalen – Gewinnmitnahmen.

Nio: Sehr stark





Nio hat in den vergangenen fünf Tagen einigen Investoren zunächst Sorgen gemacht. Denn die Aktie aus China könnte darunter leiden, dass Donald Trump per Executive Order einige chinesische Konzerne auf eine schwarze Liste verbannt hat.

Dies galt Beobachtern jedoch als politisches Manöver, dass Joe Biden als nächster Präsident recht schnell wieder beenden könnte. Dennoch gaben die chinesischen Top-Werte wie Xiaomi oder Nio in der vergangenen Woche angesichts solcher Ankündigungen gleich nach.

Nio is dennoch auf der anderen Seite ein Unternehmen, dass Joe Biden nutzen könnte -auch wenn der offenbar der Branche der Verbrenner-Fahrzeuge sehr viel näher steht. Biden möchte, dass die USA dem UN-Klimaschutzabkommen wieder beitreten. Das bedeutet, der Ausstoß an CO-2 muss wieder reduziert werden.

Nio schafft derzeit eine Reichweite von 900 km. Zudem soll ein System an Service-Stationen aufgestellt werden, bei dem die Akkus binnen weniger Minuten ausgetauscht werden können. Dies begünstigt die Leistungsfähigkeit der E-Mobilitätsbranche enorm. Insofern ist die Aktie von Nio auf einem Hype nach oben gesprungen.

Der Aufschlag von gut 30 % binnen von einem Monat zeigt, in welche Richtung die Börsen den Wert bereits gedrängt haben. Wenn die Marke von 50 Euro erneut überwunden wird, dann dürfte die Aktie aus dieser Sicht sein bisheriges Kursziel aufrecht erhalten können. Ein Hammer!





