Nio-Aktie: Ein starkes Stück!

Jeder Höhenflug an der Börse kommt früher oder später zu einem Ende. Das bewies kürzlich die Nio-Aktie mal wieder sehr eindrucksvoll. Nachdem das Papier sich seit Jahresbeginn von nur 3,72 US-Dollar bis auf 57,20 Dollar im Hoch verbessern konnte, erlebten die Anleger in der vergangenen Woche eine heftige Korrektur. Um mehr als 20 Prozent ging es mit den Kursen in Richtung Süden und bei 43,04 Dollar wurde am Freitag ein neues Zwischenhoch erreicht. Viele sahen damit schon den Anfang vom Ende kommen. Die Bullen sind aber offensichtlich noch weit davon entfernt, sich einfach so geschlagen zu geben.

Am Montag kam es bei der Nio-Aktie zu einer kräftigen Gegenbewegung. Um 4,8 Prozent ging es mit dem Titael bis Handelsschluss aufwärts. Das reicht natürlich noch lange nicht, um alle Verluste der vergangenen Tage schon wieder auszugleichen. Es ist aber dennoch ein wichtiges Zeichen dafür, dass der langfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt bleibt. Zu hoffen bleibt für den Moment, dass die Käufer die errungen Erfolge auch verteidigen können werden. Dann stünde neuerlichen Ausflügen in höhere Sphären prinzipiell nur wenig im Wege. Viele Analysten sind weiterhin davon überzeugt, dass Nio derzeit nur am Anfang einer glorreichen Zukunft liegt.

Trotz der jüngsten Korrektur ist die Nio-Aktie im laufenden Jahr weiterhin einer der stärksten Titel, die an den Märkten zu finden sind. Das liegt zu nicht unwesentlichen Anteilen an starken Zahlen. Der Corona-Pandemie zum Trotz konnten die Chinesen im Krisenjahr 2020 die Auslieferungszahlen von Elektroautos spürbar in die Höhe schrauben. Solange in dieser Hinsicht weiterhin Erfolge eingefahren werden können, sind weitere Kurssteigerungen schon fast Formsache. Leider lässt sich aber derzeit nicht mit letzter Gewissheit vorhersagen, ob auch die nächsten Zahlen wieder wie in den vergangenen Monaten punkten werden. Eine gesunde Portion Vorsicht steht Aktionären daher weiterhin gut.





