Nio-Aktie: Das kommt überraschend!

Für Nio lief es in letzter Zeit nicht schlecht. Der chinesische Elektroautobauer konnte mit seinen Zahlen überzeugen und bietet außerdem hervorragende Zukunftsaussichten. In der laufenden Woche zeigten die Anleger sich besonders begeistert und sorgten innerhalb weniger Tage für Kursgewinne von rund 30 Prozent. Am Freitag kippte die Stimmung jedoch etwas. Bis zum Abend ging es für die Aktie des Autobauers um rund vier Prozent abwärts. Der Grund dafür ist jedoch schnell gefunden und lässt darauf hoffen, dass die Korrektur nicht von Dauer sein wird.

Neue Aktien auf dem Markt

Das Portal „IT-Times“ berichtete am Freitag darüber, dass Nio den Start eines zuvor bereits vorgeschlagenen Angebots von neuen Depotaktien auf dem amerikanischen Markt angekündigt hat. Insgesamt sollen dabei 75 Millionen ADS (amerikanische Hinterlegungsaktien) ihren Weg auf die Märkte finden. Diese bestehen aus einer Stammaktie der Klasse A. Geplant ist, den Käufern zusätzlich eine Option zum Kauf von zusätzlichen 11,25 Millionen Aktien mit einer Frist von 30 Tagen anzubieten. Das eingesammelte Kapital soll zur Erhöhung des Grundkapitals und für Forschung und Entwicklung zum Einsatz kommen.

Alles im normalen Bereich bei der Nio-Aktie

Dass Aktionäre auf Kapitalerhöhungen eher skeptisch reagieren, ist völlig normal. Die Aktie von Nio bildet hierbei keine Ausnahme. Es ist daher zu vermuten, dass die Verluste zum Wochenende einzig auf die geplante Neuplatzierung zurückzuführen ist. Es mag sein, dass Gewinnmitnahmen auch eine gewisse Rolle spielen. Bisher spielen die Kursabschläge sich aber noch in einem überschaubaren Rahmen ab und spiegeln noch kein zwingendes Ende der Rallye wider. In der neuen Woche wird es aber zweifellos noch einmal spannend werden für die Anteilseigner.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)