Nio-Aktie: Das hat Potenzial!

Nachdem der noch junge Elektroautoauer Nio in den letzten Jahren mit seinen Neuwagen bereits phänomenale Erfolge feiern konnte, geht das Unternehmen nun den nächsten Schritt. Wie „Elektroauto-News.net“ berichtet, wurde kürzlich das Geschäft mit gebrauchten Stromern offiziell gestartet. Dieses soll den Kunden alle notwendigen Schritte abnehmen und sowohl Verkauf als auch Ankauf dadurch sehr bequem gestalten.

Wer einen gebrauchten Nio verkaufen möchte, für den kümmert sich der Konzern mit einem eigens aufgelegten Programm sowohl um die Inspektion des Fahrzeugs als auch die Bewertung. Insgesamt soll das Prozedere etwa eine Woche dauern und schließlich zu einem „wettbewerbsfähigen“ Preis führen.

Interessant ist, dass Nio bei den gebrauchten Fahrzeugen eine vollständige Garantie für den Zustand der Batterie übernehmen will. Gerade das ist bei gebrauchten Elektroautos ein wichtiger Knackpunkt. Käufer eines Gebrauchten erhalten vom Unternehmen eine Garantie von drei Jahren oder 120.000 km. Gültig ist, was zuerst eintritt.

Vielleicht gelingt es Nio auf diesem Wege, die Preise für Elektroautos noch näher in Richtung Massenmarkt zu verschieben. Das wäre ein wichtiger Schritt, um der vielgelobten Technologie endlich zum lang ersehnten Durchbruch zu verhelfen. Noch ist allerdings nicht bekannt, zu welchen Preisen die Autos an- und verkauft werden.

An der Börse fand das Thema bisher nur geringfügig Beachtung. Es reichte nicht aus, um der Nio-Aktie zu neuen Höhenflügen zu verhelfen. Am Dienstag blickten die erfolgsverwöhnten Anleger sogar auf rote Vorzeichen und Verluste von 0,54 Prozent. Nachbörslich ging es nochmal um 0,34 Prozent in die Tiefe.

Trotz dieser Kursabschläge befindet das Papier sich unverändert auf einem sehr hohen Niveau und hat mit 53,02 US-Dollar das 52-Wochen-Hoch bei 57,20 Dollar fest im Blick. Viele Anleger hoffen darauf, dass die ohnehin schon guten Verkaufszahlen in diesem Jahr weiter steigen werden. Es wird spannend zu sehen sein, ob Nio diese Erwartungen erfüllen kann.





