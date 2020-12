Nio Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Nio ADR":

Nio ist auch zum Auftakt der neuen Woche ein unglaublicher Hype-Wert an den Aktienmärkten. Die Aktie ist zuletzt minimal bewegt worden. Seit Tagen verharrt der Wert auf einem sehr hohen Niveau. Dabei steht nun allerdings schon bald der Ausbruch auf ein noch höheres Niveau an. Wahnsinn, in welche Richtung es für den Titel nun gehen kann, meinen Analysten mit Blick auf die Entwicklung.

Das jedenfalls hätte nach Meinung dieser Analysten wahrscheinlich kaum jemand gedacht. Immerhin hat Nio in den zurückliegenden vier Wochen nun annähernd 90 % (!) Aufschlag geschafft.

Was ist passiert? Die Gründe für den Ausflug nach oben sind nicht nur vielfältig, sondern mit hoher Sicherheit auch nachhaltig, so jedenfalls der Eindruck. Nio ist das Unternehmen, das vor allem über eine neue Reichweite mit den eigenen E-Fahrzeugen glänzt: 900 km Reichweite dienen jedenfalls als Referenz dafür, die Verbrenner-Industrie nachhaltig in die Schranken zu weisen.

Bis dato wird die E-Mobilitätsindustrie noch darauf angewiesen sein, dass es staatliche Verkaufshilfen in Form von Subventionen gibt. Die Chance darauf bleibt allerdings recht groß, so die Meinung von Analysten. Hier kommt die US-Wahl dazu.

Joe Biden wird am 20. Januar formal das Ruder übernehmen. Da die USA dem UN-Klimaschutzabkommen beitreten wird, bleibt der US-Regierung nichts, als die E-Mobilität wie auch die Wasserstoff-Industrie zu fördern. Mit anderen Worten: Als möglicherweise technologischer Marktführer, zudem mit einer intelligenten Akku-Strategie versehenem Unternehmen, hat Nio gute Chance auf zweierlei:

Starke Subventionen, die greifen können. Zumindest aber, dies ist Punkt 2, dürften die Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern massiv zu Gunsten dieser Industrie gestaltet werden. Handelshemmnisse sind kaum zu erwarten. Davon wird Nio profitieren. Dem bisherigen Hoch bei gut 47 Euro kann schnell ein neues beim Kursziel 50 oder gar 60 Euro folgen.





