Nio Aktie: Wahnsinn!

Unfassbares Ergebnis für Nio: Analysten erwarteten zum Wochenauftakt einen weiterführenden Abschlag. Das Unternehmen geriet unter Druck, da es zu Produktionsunterbrechungen gekommen war. Tatsächlich aber gelang es der Aktie von Nio, einen Aufschlag von 5 % zu realisieren, eine wichtige Marke zu überwinden und damit die Weichen in Richtung Kursgewinne zu stellen.

Das nächste Kursziel, so Analysten mit Verweis auf den Verlauf in den vergangenen vier Wochen, könnten 12 Euro oder vielleicht sogar etwas mehr sein – also vorhergehende Zwischentops.

Nio: Sehr stark

Nio legte nun die nächsten Zahlen vor und verwies darauf, dass insgesamt 3.533 E-SUVs ausgeliefert werden konnte. Im Vormonat hatte das Unternehmen 3.740 SUVs ausgeliefert. Im Vergleich zum Vorjahr schaffte der Konzern einen Aufschlag von gut 320 %. Alles in allem beeindruckende Zahlen, die offenbar auch Analysten nicht erwartet hatten.

5 Tage Unterbrechung in der Produktion der EC6-Herstellung haben nach Auskunft von William Bin Li, Geschäftsführer, das Unternehmen nicht davon abgebracht, immerhin das zweitbeste Auslieferungsergebnis abgliefert zu haben. Das Unternehmen möchte nun seine Kapazitäten noch einmal kräftig erhöhen.

Nach fast 50 % Plus in vier Wochen ist der Kurs selbst unter stärkeren Schwankungen noch deutlich im Aufwärtsmarsch. Charttechnisch sind die Chancen auf einen starken Ausbruch nach oben weiterhin gegeben. Technische Analysten sind ohnehin überzeugt. Der Wert hat in allen zeitlichen Dimensionen seine gleitenden Durchschnittskurse überwunden. Zudem konnte die Aktie damit punkten, dass das Momentum wie auch die relative Stärke in allen zeitlichen Phasen positiv sind.

Zumindest die charttechnischen und technischen Analysten also sind überzeugt davon, dass der Wert das genannte Kursziel zumindest avisieren kann. Insofern ist der Verlauf am Montag ein bedeutender Impuls.

