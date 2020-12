Nio Aktie: Unglaublich!

Schon wieder ist Nio unter Druck geraten. Das vormals so starke und gehypte Unternehmen musste am Donnerstag zum Einstieg in den Handel einen kleineren Abschlag hinnehmen. Dies wiederum dürfte aus Sicht von Analysten die Situation nicht beruhigen. Die entscheidende Glaubensfrage nach diesem unglaublichen Kursverlauf bleibt: Gibt es einen kleinen „Crash“ oder wird die Aktie das vormalige Kursziel von beispielsweise 50 Euro auch kurzfristig noch erreichen können? Die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmten Szenario hat sich dabei kaum geändert, meinen Beobachter mit Blick auf die vergangenen schwachen Tage.

Im Hintergrund…

Im Hintergrund gab es Verhandlungen in den USA – im Kongress -, die sich damit beschäftigen, Nio möglicherweise wie auch andere chinesische Unternehmen von der Börse zu nehmen. Der Prozess würde zwar drei Jahre andauern, beruhte dann allerdings darauf, dass diesen Unternehmen von der US-Politik vorgeworfen wird, intransparent zu agieren.

Die Intransparenz soll sich etwa auf die Beteiligung des Staates an dem Unternehmen (und an den anderen Unternehmen) beziehen, die formal einen De-Listing-Prozess auslösen könnten.

Die Angst vor China ist in den USA weiterhin ausgeprägt. Auch Joe Biden ist ein Vertreter der Interessen der US-Wirtschaft. Insofern wäre ein solches Szenario nach Analysen aus den USA politisch zumindest nicht ausgeschlossen.

Auf der anderen Seite steht das Interesse am Klimaschutz. Die USA wollen unter Biden dem UN-Klimaschutzabkommen wieder beitreten. Damit würden die US-Amerikaner der E-Mobilität von Nio nicht den Rücken zukehren können. Nio bietet eine Reichweite von 900 km.

Daher: Chartanalysten sehen bei 35 Euro noch immer eine starke Unterstützung und erwarten sogar, dass die Aktie von dort ausgehend noch ein Comeback starten kann. Auf dem Weg zu 50 Euro wären allenfalls 40 Euro ein höheres Hindernis.





