Nio Aktie: Unfassbar – News katapultiert Aktie auf Rekordhoch!

Was für ein grandioser Tag für Nio Aktionäre. Die Aktie startete am Mittwoch so richtig die Kursrakete und erreichte im weiteren Verlauf ein neues Rekordhoch (26,91 USD). Am Ende des Tages stand ein sagenhaftes Plus von fast 23 Prozent zu Buche. Es war aber auch höchste Eisenbahn. Denn seit Ende August dümpelte die Aktie nur so vor sich hin. Mit dem fulminanten Anstieg scheint nun der Bann endlich gebrochen zu sein. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass auch nachhaltig ein starker Aufwärtstrend eingeleitet wurde. Indes konnte die Aktie bislang seit Jahresbeginn um sensationelle 612 Prozent zulegen.

Sicherlich einen beachtlichen Anteil hatten dabei die neuesten Analysteneinschätzungen zur Aktie. Und die können sich mehr als sehen lassen. So hat beispielsweise die US-Investmentbank J.P. Morgan Chase & Co. ihr bisheriges Kursziel nach oben korrigiert. Und wie! Das bisherige Kursziel von 14,00 USD wurde mit einem Anstieg auf 40,00 USD fast verdreifacht! Auf den momentanen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von fast 51 Prozent. Darüber hinaus erhielt die Nio Aktie seitens der Investmentbank ein ‘Overweight’ -Rating. Grund für das Update sei die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in China. Im vergangenen Monat konnte Nio rund 4.700 E-SUVSs absetzen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Zuwachs von 133 Prozent.

Auch von der Citigroup gab es ein Update. So hat die Citigroup ihr Votum von einem ‘Neutral’ -Rating auf ein ‘Buy’ -Rating angehoben. Auch das Kursziel wurde deutlich erhöht. So lautet das neue Kursziel für die Nio Aktie 33,20 USD (vorher 18,10 USD), das nah an eine Verdopplung kommt!

In der Gesamtbetrachtung liegen nun 15 Analystenbewertungen vor. Dabei erhält die Aktie 8-mal ein ‘Buy’ -Rating und 1 ‘Overweight’ -Rating. Darüber hinaus 4 ‘Hold’ -Ratings und 2 ‘Sell’ -Ratings vorzufinden.

from

Finanztrends by Eren Ulusoy

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.