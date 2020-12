Nio Aktie: Sturzflug?

Eine unliebsame Überraschung erlebten die Investoren am Montag, als es für das chinesische Unternehmen Nio zunächst erneut bergab ging. Die Aktie des E-Mobilitätsunternehmens musste anfangs einen Abschlag von etwa 3 % verbuchen und löst derzeit eine kurzfristige Krisenstimmung aus. Kommt es gar zum Sturzflug, wie einige Analysten offenbar schon berichten? Die Wahrscheinlichkeit dafür sei eher gering, betonen andere. Denn schon im Laufe des Tages ging es wieder bergauf. Zum Ende standen an den US-Börsen insgesamt 4,5 % Plus zu Buche.

Dabei gibt es für den Konzern durchaus Gründe, dass die Aktie auch am Montag den Weg nach unten angetreten hatte. Derzeit werden keine neuen wirtschaftlich relevanten Nachrichten über die Fahrzeuge selbst, den Absatz oder andere Einschränkungen sichtbar. Dennoch ist die Diskussion in den USA über das Verhältnis zu chinesischen Unternehmen offenbar ein Grund dafür, dass Analysten und insbesondere Investoren vorsichtig sind.

Es wurde sogar kolportiert, der US-Kongress denke über ein De-Listing des Unternehmens bzw. auch anderer chinesischer Titel an den US-Börsen nach. Dies soll eine Sanktionsmöglichkeit darstellen. Ob Joe Biden als nächster US-Präsident die Stimmung in den USA – durchaus Angst vor der chinesischen Konkurrenz – drehen kann oder auch nur möchte?

Diese Sorge zeigt sich im Kursabschlag von nun mehr als 23 % binnen einer Woche. Auf der anderen Seite hat Nio unschlagbare Vorteile: Das chinesische Unternehmen kommt dem Klimaschutz-Ziel der USA entgegen. Die Reichweite der Fahrzeuge soll sich auf immerhin 900 km belaufen. Zudem wurde ein revolutionäres Konzept zum Akkuaustausch präsentiert. Der soll sich innerhalb weniger Minuten vollziehen können, sofern bestimmte Stationen angefahren werden.

Die gesamte technologische Stimmung bleibt daher auf grün gestellt. Wer gute Gründe für einen erneuten Kursanstieg sucht: Das charttechnische Bild jedenfalls ist durchgehend positiv. Erste Unterstützungen würden, so heißt es, nun bei vielleicht 30 Euro kritisch werden. Insofern sei ein Comeback in Richtung 50 Euro jederzeit möglich.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.