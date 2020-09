Nio-Aktie – Stillstand bei 20$?!

Die Nio-Aktie im Aufwärtstrend! Nach den jüngsten dynamischen Kursgewinnen und einem Ausbruch aus einem Trendkanal nach oben beschleunigte sich die Aufwärtsdynamik zudem! Damit einhergehend auch eine Phase der Euphorie im Kursverlauf! Die runde 20$-Marke wurde so erreicht! Soweit ein normales Marktverhalten! Immerhin hat die Nio-Aktie aufgrund des sprunghaften Wachstums der E-Autoverkäufe in Verbindung mit einem neuen Batteriekonzept auch eine hohe mediale Aufmerksamkeit erhalten! Denn der chinesische E-Autobauer will seine Fahrzeuge auch ohne Batterie verkaufen – alternativ zu vielen anderen E-Auto-Konzepten sollen die Käufer von Nio-Fahrzeugen sich eine Batterie im Abo bestellen. Der Einstiegspreis wird so deutlich geringer und die Flexibilität der Käufer hinsichtlich Batterie-Kapazität erhöht – auch weist Nio mit seiner Wechsel-Batterie auf neue Wege hin!

Ungeachtet der sehr hohen, ja abenteuerlich hohen Marktkapitalisierung in Relation auch zu den erwarteten Umsätzen, kaufen die Anleger. Die Standardindikatoren sprengen die Grenzen! Die Aktie ist extrem überkauft. Für eine Pause an der 20$-Marke spricht auch das Umsatzverhalten sowie die Tatsache, dass Nio neue Aktien zu 17$ platziert hat!





